"วรา จันทร์มณี" เฉยๆ วัดพระธาตุนครเป็นมรดกโลก ตราบใดเป็นสลิ่มก็ไม่ได้พัฒนา

วรา จันทร์มณี นักวิชาการภาคใต้ รู้สึกเฉยๆ ที่วัดพระธาตุนครฯ เป็นมรดกโลก ตราบใดที่คนนครส่วนใหญ่ยังเป็นสลิ่มอยู่ ก็ไม่ได้พัฒนาไปไหน แถมถูกทำเสียหายไปมาก ของเก่าโดนขโมยไปมาก
วันนี้ (26 ก.ค. 2569) นายวรา จันทร์มณี นักวิชาการภาคใต้ ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ผมเฉย ๆ กับข่าววัดพระธาตุ นคร เป็นมรดกโลก ตราบใดที่คนนครส่วนใหญ่ยังเป็นสลิ่มอยู่ ก็ไม่ได้พัฒนาไปไหน อีกทั้งวัดพระธาตุก็ถูกทำเสียหายไปมาก ของเก่าโดนขโมยไปมาก หากเป็นมรดกโลก แต่ยังมีระบบอุปถัมภ์เต็มเมือง มีอุดมการณ์สลิ่มนิยม เมืองนครก็คงไม่ได้เจริญไปไหน
.
ในเรื่องมรดกโลก กลุ่มหากินกับกิจกรรมรณรงค์ก็เยอะ ลองตรวจสอบดูสิว่า หลายปีที่ผ่านมาใครได้งบประมาณไปเท่าไหร่ ใครระดมทุนได้เท่าไหร่ เงินไปไหน?
.
คำถามคือ วัดพระธาตุเป็นมรดกโลกแล้วยังไง? จะมีการกระจายรายได้ให้คนในพื้นที่อย่างไร ชาวบ้านจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ หรือเป็นแค่แหล่งตักตวงผลประโยชน์แห่งใหม่ของข้าราชการ นักการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่”