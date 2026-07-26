บังแจ็คไม่ได้ถูกอุ้ม เพจดัง CSI LA เผย ถูก ตม.สหรัฐฯ จับกุมและกักตัวที่วอชิงตัน

เฟซบุ๊ก CSI LA ระบุ นายราชา ซูลคาร์เนน ไฮเดอร์ หรือบังแจ็ค ไม่ได้ถูกอุ้มหาย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ จับกุมและกักตัวที่รัฐวอชิงตัน
วันนี้ (26 ก.ค. 2569) เฟซบุ๊ก CSI LA ระบุว่า "แอดหาบังเจอแล้ว!!! ยืนยัน บังแจ็ค (Raja Zulqarnain Haider) (นายราชา ซูลคาร์เนน ไฮเดอร์) ไม่ได้ถูกอุ้มหาย แต่ถูก ICE สหรัฐฯ จับกุมแล้วที่เมือง Tacoma รัฐ Washington ใกล้ๆ ชายแดน แคนนาดา
รายละเอียด: จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าบังแจ็คขาดการติดต่อไปประมาณ 2 สัปดาห์ ล่าสุดเมื่อแอดได้ตรวจสอบในระบบ Online Detainee Locator System (ODLS) ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (ICE) พบข้อมูลการถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วครับ
ชื่อในระบบ: RAJA ZULQARNAIN HAIDER
ประเทศ: Pakistan
สถานะ: In ICE Custody
สถานที่กักตัว: Northwest ICE Processing Center (Tacoma, Washington)
ชัดเจนว่าไม่ได้โดนอุ้มและเป็นอันตรายถึงชีวิต
แอดเองก็เคยได้คุยกับบังบ่อยๆ และแกเคยนัดจะมากินข้าวด้วยกันหากบังมา LA เดือนนี้ หลังจากกลับจากแคนนาดา เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้บังโชคดีกับกระบวนการทางกฎหมายครับ
แต่ก็ตามที่แอดเคยสืบและบอกมาตลอด บังไม่ใช่สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด ผลการค้นหาในระบบ ICE รอบนี้เลยชัดเจนว่าเป็นสัญชาติปากีสถาน