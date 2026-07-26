ทัวร์ลงผิดที่! ถล่มรีวิว 1 ดาวโรงแรมที่เด็กอิตาลีพัก เพจดังเตือนเสี่ยงโดนฟ้องทั้งแพ่ง-อาญา

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ หลังมีชาวเน็ตบางกลุ่มแห่กันไปถล่มให้คะแนนรีวิวเพียง 1 ดาว แก่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มเยาวชนชาวอิตาลีกรณีดราม่าพฤติกรรมบนรถไฟฟ้า เข้าพัก ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการรังแกผู้ประกอบการและพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่
จากกรณีที่มีวีดีโอคลิปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย เหตุการณ์ที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีมาเที่ยวประเทศไทย ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อผู้โดยสารชาวไทยเข้าไปเตือนกลับถูกตอบกลับแบบหยาบคาย นักเรียนชายชาวอิตาลีแสดงท่าทางคุกคามทางเพศตอบโต้ นักเรียนชาวอิตาลีบางคนเหยียดหยามผู้โดยสารรายนั้นว่า "ขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศคุณ" และมีปากเสียงกัน ก่อนออกจากขบวนรถแล้วชูนิ้วกลาง กลายเป็นที่วิจารณ์แก่ชาวเน็ตไทยถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอิตาลี่ไร้มารยาท ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (26 ก.ค.) หลังเกิดกระแสทัวร์ลงผิดที่ เมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มแห่กันไปถล่มให้คะแนนรีวิวเพียง 1 ดาว แก่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มเยาวชนชาวอิตาลีเข้าพัก ทำให้เกิดข้อสงสัยและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการรังแกผู้ประกอบการและพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่
กระแสดังกล่าวเริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้น เมื่อผู้ใช้บัญชี “Pook Sukonta Berthebaud” หรือสรปุก ผู้มักออกมาสรุปข่าวสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นร้อนต่าง ๆ ออกมาระบุถึงกรณีนี้ว่า ทัวร์ไทยถล่มรีวิว 1 ดาว โรงแรมที่เด็กเวงอิตาลีเข้าพัก ทั้งที่โรงแรมไม่ได้ทำอะไรผิด และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่กำลังเสียใจอย่างมาก แต่กลับไม่กล้าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะกลัวจะโดนหนักกว่าเดิม
ขณะเดียวกัน เพจดังอย่าง Drama-addict ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความเตือนสติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่า การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ไร้เหตุผล แต่ยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยระบุว่าโรงแรมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือทำผิดใดๆ ในเหตุการณ์นี้ พร้อมย้ำว่าการแห่กันไปกดรีวิว 1 ดาว โดยไม่ได้เข้าใช้บริการจริง เข้าข่าย "การรีวิวปลอม" ซึ่งในอดีตเคยมีเคสตัวอย่างที่ผู้ประกอบการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาถล่มรีวิวในลักษณะนี้มาแล้ว และผู้ก่อเหตุถูกตัดสินให้มีความผิดทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา
เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญบนโลกออนไลน์ ทั้งเรื่องผลกระทบต่อพนักงานคนไทยที่เป็นเหยื่อโดยไม่รู้อิstandard เรื่องความเสียหายต่อรายได้และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ รวมถึงเป็นข้อเตือนใจว่าการใช้อารมณ์บนโซเชียลมีเดียจนขาดสติอาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ในที่สุด