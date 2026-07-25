AFS ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ชวนสังคมไทยเรียนรู้ "ข้ามวัฒนธรรม" ย้ำเหตุเยาวชนอิตาลีเป็นบทเรียนร่วมสร้างพลเมืองโลก

เอเอฟเอส ประเทศไทย ออกแถลงการณ์จากผู้อำนวยการใหญ่ "จากใจถึงสังคมไทย ด้วยความห่วงใยและความมุ่งมั่น" ภายหลังเหตุการณ์เยาวชนชาวอิตาลีเป็นกระแสสังคม ย้ำการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเอง แต่ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อม พร้อมชวนทุกภาคส่วนร่วมทบทวนบทเรียนสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก
เอเอฟเอส ประเทศไทย เผยแพร่แถลงการณ์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ เอเอฟเอส ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "จากใจถึงสังคมไทย ด้วยความห่วงใยและความมุ่งมั่น" สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนชาวอิตาลี ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมในระยะที่ผ่านมา
แถลงการณ์ระบุว่า เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอแสดงความห่วงใยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องดังกล่าวจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอถือโอกาสนี้ชวนสังคมไทยร่วมกันทบทวนถึงความสำคัญของ "การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม" (Intercultural Learning) อย่างแท้จริง
ในฐานะผู้อำนวยการใหญ่ เอเอฟเอส ประเทศไทย และในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสที่เคยไปศึกษา ณ ประเทศอิตาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ระบุว่า เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อม การเปิดใจ การทำความเข้าใจ การสื่อสารอย่างมีสติ และการฝึกฝนอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์จริง
ตลอดระยะเวลา 65 ปีที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากประเทศอิตาลีอย่างต่อเนื่องทุกปี ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ โดยเยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ปรับตัว เคารพความแตกต่าง และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน และชุมชนไทย จนได้รับความรัก ความไว้วางใจ และมิตรภาพที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
ขณะเดียวกัน เอเอฟเอส ประเทศไทย ก็ได้ส่งเยาวชนไทยไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอิตาลีอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน โดยเยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอิตาเลียน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้ที่จะเข้าใจความแตกต่าง ปรับตัวอย่างเหมาะสม และได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
แถลงการณ์ระบุอีกว่า ประสบการณ์อันยาวนานของเอเอฟเอสทั่วโลกและในประเทศไทย ยืนยันตรงกันว่า การอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ หากแต่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การเตรียมความพร้อมอย่างจริงจัง และการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของเอเอฟเอสทั่วโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 4.7 (SDG 4.7)
เอเอฟเอส ประเทศไทย เห็นว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ควรเป็นเพียงกระแสข่าวที่ผ่านแล้วผ่านไป แต่ควรเป็นบทเรียนสำคัญร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ปกครอง สถานศึกษา และเยาวชน ว่าในโลกที่ผู้คนเดินทาง ศึกษา ทำงาน และใช้ชีวิตข้ามพรมแดนมากขึ้นกว่าที่เคย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป หากแต่เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ท้ายแถลงการณ์ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เคารพความแตกต่าง และสามารถสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพที่ยั่งยืนของโลก
พร้อมทิ้งท้ายว่า "การเข้าใจความแตกต่าง คือ จุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสันติภาพของโลกเริ่มต้นได้จากการเรียนรู้ของเยาวชนทุกคน"