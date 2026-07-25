ททท. ชวนชอปสนุก “Amazing Thailand Grand Sale 2026” จัดเต็ม 4 กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและการชอปปิง พร้อมยกระดับแบรนด์ไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า บัตรเครดิต สายการบิน แพลตฟอร์มท่องเที่ยว และสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านสินค้า บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และประสบการณ์การชอปปิงระดับมาตรฐานสากล จัดแคมเปญส่งเสริมการชอปปิงครั้งยิ่งใหญ่ “Amazing Thailand Grand Sale 2026” ภายใต้แนวคิด “Unforgettable Experience of Thai Brands”
ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเปิดประสบการณ์ชอปปิงสุดพิเศษ ที่ไม่ได้มีเพียงส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ แต่ยังเป็นการส่งมอบประสบการณ์ชอปปิงที่มากกว่า “การซื้อสินค้า” เพื่อค้นพบเสน่ห์ของสินค้า บริการ และแบรนด์ไทยในมิติใหม่ สร้างความประทับใจผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงการชอป กิน เที่ยว และไลฟ์สไตล์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2569 นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษผ่านการใช้จ่ายในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมลงทะเบียนใบเสร็จผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษและลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้
กิจกรรม “Go Shop Get Bag”
กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จ ในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ และนำหลักฐานการลงทะเบียนมาแลกรับ Shopping Bag ของที่ระลึกสุดพิเศษได้ที่จุด Redemption ของแต่ละสถานประกอบการที่ร่วมรายการ
กิจกรรม “Once Shop One Prize”
เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท และลงทะเบียนใบเสร็จผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย อาทิ รถยนต์ EV และแพ็กเกจท่องเที่ยว รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
กิจกรรม “Shop On Top”
นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ และมียอดการชอปสูงสุด 10 อันดับแรก
จะได้รับสินค้า Limited จากแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋ รวมมูลค่ารวม 200,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำหรับสถานประกอบการ ได้แก่ กิจกรรม “Top Seller” สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ หากมียอดการขายในระดับที่กำหนด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณตามลำดับการสะสมยอดขายในระยะเวลากิจกรรม โดยแบ่งเป็นระดับ Diamond มูลค่า 10 ล้านบาท, Gold มูลค่า 5 ล้านบาท, Silver มูลค่า 3 ล้านบาท และ Bronze มูลค่า 500,000 บาท
พร้อมกันนี้ ททท. ยังจัดเต็มสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกดรับผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/amazingthailandgrandsale ซึ่งสามารถกดรับสิทธิ์และนำ Code ไปใช้ที่สถานประกอบการได้ทันที โดยมีสถานประกอบการภายใต้โครงการฯ อาทิ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, สยามพิวรรธน์, วัน แบงค็อก, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าจังซีลอน, เทอร์มินอล 21, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์, บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และเกทเวย์ เอกมัย บัตรเครดิตและการชำระเงิน ได้แก่ มาสเตอร์การ์ด, วีซ่า ประเทศไทย, ยูเนี่ยนเพย์ และแอปพลิเคชัน TrueMoney ชอปปิงแพลตฟอร์ม ได้แก่ ช้อปปี้ และลาซาด้า แพลตฟอร์มท่องเที่ยว ได้แก่ อโกด้า รวมถึงโรงแรม ที่พัก และสปา ได้แก่ ศรีพันวา ภูเก็ต ลักชัวรี พูลวิลล่า โฮเทล, บาบา บีช คลับ หัวหิน, โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ, เดอะ นิมมาน โฮเทล, เอวาโฮเทล อุดรธานี, อเวย์ เชียงใหม่ ท่าแพ รีสอร์ท และฟ้าล้านนาสปา เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ กิจกรรมและสิทธิพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/amazingthailandgrandsaleหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @thailandgrandsale