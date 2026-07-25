คนไทยเฮ! ยูเนสโกรับรอง “วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2569 เวลา 13.00 น (ประเทศไทย) หรือ 15.00 น (เวลาประเทศเกาหลีใต้) มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีวาระพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโก (วาระที่ 8B) ได้พิจารณาข้อเสนอของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียน "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช" เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในการนำเสนอ ไทยได้ชูคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั้งในฐานะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สะท้อนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต (Living Heritage) ซึ่งยังคงสืบทอดผ่านประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเก่าแก่และได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ผลการพิจารณาของที่ประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลไทยผลักดัน โดยคณะกรรมการมรดกโลกมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียน "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช" เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโก ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่ 2 และข้อที่ 6 อย่างเป็นทางการ นับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 9 ของประเทศไทย มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 6 และแห่งแรกของภาคใต้
การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของประเทศไทยในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ พร้อมตอกย้ำคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะแหล่งมรดกที่มีความโดดเด่นทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ความเชื่อ และวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนได้รับการยอมรับในระดับโลก.