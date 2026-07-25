สุดสะเทือนใจ! พ่อเดินเท้าเปล่าตามหาลูกชาย หลังนั่งรถไฟจากภาคใต้ถึงราชบุรี โชคดีเจอพลเมืองดีอาสาพาไปส่ง

โซเชียลฯ แห่แชร์คลิปเรื่องราวสุดซึ้ง เมื่อพลเมืองดีพบชายคนหนึ่งเดินเท้าเปล่าริมถนนใน จ.ราชบุรี จึงซื้ออาหาร น้ำ และขนมให้ ก่อนสอบถามจนทราบว่าเจ้าตัวเพิ่งนั่งรถไฟจากภาคใต้ และตั้งใจเดินเท้าไปวัดใหม่สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก เพื่อตามหาลูกชาย สุดท้ายพลเมืองดีอาสาขับรถไปส่ง ทำเอาหลายคนดูคลิปแล้วกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเผยแพร่คลิปเหตุการณ์สุดประทับใจ พร้อมข้อความระบุว่า ระหว่างทางสังเกตเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเป็นเวลาพักใหญ่ จึงแวะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม และน้ำดื่มไปมอบให้ ก่อนเข้าไปพูดคุยสอบถามว่ากำลังจะเดินทางไปที่ใด
ชายคนดังกล่าวเล่าว่า ตนเดินทางด้วยรถไฟจากภาคใต้มาถึงจังหวัดราชบุรี และกำลังพยายามเดินเท้าเปล่าจากสถานีรถไฟไปยัง วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อออกตามหาลูกชาย
หลังทราบเรื่องราว เจ้าของคลิปจึงตัดสินใจอาสาขับรถไปส่งถึงจุดหมาย โดยระบุว่า ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเป็นไปตามที่ปรากฏในคลิป และทำให้ตนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ชื่นชมความมีน้ำใจของพลเมืองดี พร้อมส่งกำลังใจให้ชายคนดังกล่าวได้พบลูกชายโดยเร็ว และหวังให้ทั้งสองได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง