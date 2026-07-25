สถานทูตอิตาลีขออภัยคนไทย ประณามนักท่องเที่ยวไร้มารยาท เตรียมส่งนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ 3 ภาษา ขออภัยกรณีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ขณะที่ตัวแทนผู้อยู่ในเหตุการณ์อัดคลิปขอโทษ ระบุ นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุด พร้อมอบรมวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด
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วันนี้ (25 ก.ค. 2569) จากกรณีที่มีวีดีโอคลิปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย เหตุการณ์ที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีมาเที่ยวประเทศไทย ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อผู้โดยสารชาวไทยเข้าไปเตือนกลับถูกตอบกลับแบบหยาบคาย นักเรียนชายชาวอิตาลีแสดงท่าทางคุกคามทางเพศตอบโต้ นักเรียนชาวอิตาลีบางคนเหยียดหยามผู้โดยสารรายนั้นว่า "ขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศคุณ" และมีปากเสียงกัน ก่อนออกจากขบวนรถแล้วชูนิ้วกลาง กลายเป็นที่วิจารณ์แก่ชาวเน็ตไทยถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอิตาลี่ไร้มารยาท
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ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ 3 ภาษา ขออภัยกรณีดังกล่าว ระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลี ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทย ในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียน ดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจ หรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่น ความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและยึดมั่นเช่นเดียวกัน
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พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าว มิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวม และไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกัน มิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อม อันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลี"
นอกจากนี้ ยังมีวีดีโอคลิปจากตัวแทนชาวอิตาลี 4 คน ที่อยู่ในเหตุการณ์วันดังกล่าว เริ่มจากรายแรก กล่าวว่า พวกเราคือตัวแทนของกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลบนอินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี้ พวกเราตั้งใจที่จะทำวีดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทย พวกเราตั้งใจที่จะออกมาพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่เนื่องจากความกังวลและความกลัว เราจึงเลื่อนการชี้แจงมาเป็นวันนี้ แต่ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงขออภัยคนไทยจากสิ่งที่พวกเราได้กระทำต่อคนไทยทุกคน และต่อประเทศไทย
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รายต่อมา เป็นผู้ที่ออกมาพูดว่า "ขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศคุณ" กล่าวว่า ตัวฉันเองรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ฉันเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้ ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆ สำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการที่ได้มีการล่วงเกินวัฒนธรรมไทย รวมถึงคนไทยทุกๆ คน
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อีกรายหนึ่ง กล่าวว่า และขอโทษคนไทยทุกคนอย่างยิ่ง เนื่องจากสิ่งที่พวกเราได้ทำบน BTS นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และผมขอโทษต่อการกระทำของตัวผมเอง และของพวกเราทุกคนด้วย พวกเราไม่ได้สนับสนุนต่อพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียน นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุด และพวกเราจะอบรมกลุ่มของเราให้กลับมาเคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดอีกครั้ง ขอบคุณที่ต้อนรับพวกเรา และพวกเราขอความกรุณาให้อภัยแก่พวกเราด้วยนะคะ