"พรีม รณิดา" อายมาก! เหตุแก๊งอิตาลีป่วน BTS เผย ฟังแล้วรู้เลยมาจาก "ซิซิลี" โซนด้อยพัฒนา

"พรีม รณิดา" นางเอกสาวชื่อดังลูกครึ่งอิตาลี ลั่น อายมาก เหตุแก๊งป่วนบน BTS เผย ฟังแล้วรู้เลยมาจาก "ซิซิลี" เกาะเล็กทางภาคใต้ โซนด้อยพัฒนาสุด ผู้คนจะมีบุคลิกโหวกเหวกโวยวาย โลกแคบ คุ้นชินแต่กับการอยู่ในบับเบิลของตัวเอง ไม่รู้ว่าการไปเที่ยวต้องเคารพกฎมันเป็นยังไง ขำก๊ากตอนพูดเหยียด "เอาเงินมาให้ไทย" เพราะพวกเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น
จากกรณีดรามาบนรถไฟฟ้า BTS ที่กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวอิตาลี ส่งเสียงดังลั่นขบวน เมื่อสาวไทยรายหนึ่งพูดตักเตือน แต่กลับถูกตอบกลับด้วยพฤติกรรมหยาบคายชูนิ้วกลาง และพูดเหยียดหยาม “Sorry for bringing money to your country.” (ขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ) กระทั่งสร้างความไม่พอใจให้ชาวไทยจำนวนมาก และเรื่องได้ลุกลามใหญ่โตไปถึงชาวอิตาลีด้วยกัน
ล่าสุด พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ นางเอกสาวชื่อดัง ได้ใช้ช่องทาง Tiktok บัญชี PreemRanida (@jpreemranida)เปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ในฐานมีเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลี โดยระบุว่า
อาย พูดเลยว่าอาย ในฐานะลูกครึ่งอิตาลี ที่ใช้ชีวิตที่อิตาลีมาตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่น 13-14 ขวบ อยากไปอยู่ในขบวนตอนนั้นมาก คงพ่นได้สะใจมาก ตนได้ฟังแล้วอับอายแทนมาก เพราะฟังออกทั้งสองฝั่ง
และทั้งคำศัพท์และสำเนียง มั่นใจมากว่าพวกเขามาจากซิซิลี คือเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ทางใต้ของอิตาลี ประเทศอิตาลีแบ่งเป็นเหนือใต้ บุคลิกของคนก็ค่อนข้างต่างกัน
คนภาคเหนือใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ มีความกระฉับกระเฉง มีความขรึมนิดนึง ขี้อาย ทำอะไรก็จะทำเร็วมาก และยิ่งขยับลงใต้เท่าไหร่ ความโหวกเหวกโวยวายก็จะมากขึ้น
พรีม กล่าวอีกว่า ตนมาจากโรม อยู่ตอนกลาง ด้วยความเป็นเมืองใหญ่ ก็จะมีความเป็นคนเมือง พอจะรู้กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตนอย่างไรในเมืองใหญ่ รวมกับเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเยอะ เขาเข้าใจในความเอือมนักท่องเที่ยว
และเป็นที่รู้กันในอิตาลีว่าภาคใต้เป็นพื้นที่เจริญน้อยที่สุด ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์และการเมือง ก็เลยทำให้คนเหล่านี้โลกแคบนิดนึง เหมือนไม่เคยไปเจอโลกกว้าง ไม่รู้ว่าการไปเที่ยวต้องเคารพกฎมันเป็นยังไง เค้าชินกับการอยู่ในบับเบิลของตัวเอง มีความหัวโบราณจัด ๆ ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคใต้
นอกจากนี้ การพูดว่า “Sorry for bringing money to your country.” ตนฟังแล้วขำเลย เพราะเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น
ส่วนวัยรุ่นอิตาลีก็กวนตีนเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่เท่าที่ฟังบทสนทนาพวกเขา ประมาณว่าเขางง ว่าทำไมทำไม่ได้ บวกกับชาวอิตาลีมีความเสียงดังอยู่แล้วด้วย การเสียงดังในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติ แต่จากการที่ขึ้นรถที่โน่น ผู้ใหญ่ก็จะเงียบกัน แต่วัยรุ่นก็จะเสียงดังแบบนี้ แต่ตนก็ชื่นชนคนไทยที่กล้าตักเตือน ให้เขาออกจากบับเบิลนี้ซะ
นากจากนี้ พรีม ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ไม่ว่าคนจากชาติไหนก็ตาม เมื่อได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ก็พยายามเปิดใจลบล้างวิถีเดิม ๆ และเปิดรับวิถีใหม่ ๆ ของประเทศเขาซะ
@jpreemranida ยัง Cringe ไม่หายย ♬ original sound - PreemRanida