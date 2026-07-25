ผู้เชี่ยวชาญภาษาอิตาเลียน เผยชาวอิตาลีรุมประณามแก๊งวัยรุ่นกร่างบนรถไฟฟ้า ชี้พฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติรับไม่ได้

กรณีดราม่ากลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีสร้างความวุ่นวายบนรถไฟฟ้าไทยยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจีน และชุมชนโบราณในไทย เปิดเผยหลังติดตามความคิดเห็นของชาวอิตาเลียนในสื่อและโลกออนไลน์ พบว่าเสียงส่วนใหญ่ต่างประณามพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว โดยเฉพาะการแสดงท่าทางและคำพูดที่เข้าข่ายเหยียดเชื้อชาติ พร้อมย้ำว่าชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอคติต่อคนไทย แต่กลับชื่นชอบประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย พร้อมฝากเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนให้ทุกคนเคารพกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมของประเทศที่เดินทางไปเยือน เพราะพฤติกรรมของคนเพียงไม่กี่คนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทั้งประเทศได้
วันนี้ (25 ก.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Pattadon Kijchainukul" คอลัมนิสต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจีน และชุมชนโบราณในไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตนเองได้ติดตามความคิดเห็นของชาวอิตาเลียนต่อกรณีกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีสร้างความวุ่นวายบนรถไฟฟ้าในไทย พบว่าส่วนใหญ่ต่างประณามพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะการแสดงท่าทางและคำพูดที่เข้าข่ายเหยียดเชื้อชาติ ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวในสังคมตะวันตก จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาขอโทษคนไทย ผู้เขียนยืนยันว่าจากประสบการณ์ส่วนตัว ชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอคติต่อคนไทย กลับชื่นชอบประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย เพียงแต่คนไม่ดีย่อมมีในทุกสังคม พร้อมฝากข้อคิดว่าไม่ว่าท่องเที่ยวประเทศใดควรเคารพกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมของเจ้าบ้าน เพราะในยุคโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมของคนเพียงไม่กี่คนอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทั้งประเทศได้ จึงควรกล้ายอมรับความผิดและยึดหลักการเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้สังคมโลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ผมจบปริญญาตรีด้านภาษาอิตาเลียน ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมุมมองของชาวอิตาเลียนที่มีต่อข่าววัยรุ่นประเทศเขาที่มาทำแสบในรถไฟฟ้าเมืองไทย เลยใช้ความรู้ภาษาของตัวเองไปส่องคอมเมนต์ดู
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พบว่าทั้งหมดเป็นไปในทางเดียวกัน คือรุมประณามเด็กกลุ่มนั้นที่ทำให้เสียชื่อประเทศพวกเขา ขณะเดียวกัน บางคนก็แสดงความกังวลกับการที่ประเทศไทยให้ฟรีวีซ่า ทำให้เราได้นักท่องเที่ยวไม่ดีเข้ามามาก
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ลำพังแค่เสียงดังรบกวนคนอื่น กับความเป็นหมาหมู่ อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วไม่ต้องเกรงใจใคร เหล่านี้คงโดนวิจารณ์ไม่น้อยอยู่แล้ว แต่ที่โดนเล่นงานหนักจนสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมากล่าวคำขอโทษต่อคนไทย คือการแสดงท่าทางเหยียดเชื้อชาติ เช่นการดึงหางตาให้ตาตี่ (slant-eye gesture) กับคำพูดประชดที่ว่า "ขอโทษที่ฉันเอาเงินมาให้ประเทศเธอ" นี่แหละ พวกเขาถึงอยู่เฉยไม่ได้อีก
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เพราะปัจจุบันโลกตะวันตกตื่นตัวเรื่องการเหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติ เหยียดอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก หากว่าพฤติกรรมทำนองนี้ถูกนำเสนอออกไป เป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้อย่างแรง ขอยกตัวอย่างเคสเร็ว ๆ นี้ที่แฟนบอลสาวเกาหลีใต้ที่ไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก ระหว่างถ่ายคลิปดันมีหนุ่มเม็กซิกันทำท่าตาตี่ใส่ ไม่ช้าหลังจากที่คลิปแพร่ออกไป ชายคนนั้นก็โดนปลดออกจากงาน ถูกโซเชียลขุดคุ้ยประวัติจนไม่มีที่ยืนในสังคม
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ทีนี้ มาถึงประเด็นที่ว่า "คนอิตาเลียนทั่วไปเหยียดคนไทยไหม?" จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเรียนภาษาอยู่ที่อิตาลีนานเป็นเดือน และเคยท่องเที่ยวแดนรองเท้าบู๊ตมาแล้วหลายเมือง ตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้ ผมยังไม่เคยโดนคนที่นั่นเหยียดความเป็นเอเชียมาด้วยตัวเองนะครับ แต่ได้ยินได้ฟังพวกเพื่อนฝูงเล่ามาบ้าง แต่นั่นก็น้อยมาก และคนที่เหยียดเขาก็มักจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยเดียวกันกับเด็กก๊วนนี้ที่ยังเต็มไปด้วยความคึกคะนองนั่นแหละ
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จากที่เคยไปอิตาลีหลายครั้ง เที่ยวทั้งเมืองใหญ่จนถึงชนบท ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทุกคนพอรู้ว่าผมมาจาก ตายลานเดีย (Thailandia) หลายคนจะคุยฝอยว่าเคยไปเที่ยวไทยมาแล้ว บ้างก็มีไทยเป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต บางคนเล่าว่าเคยไปเรียนมวยไทยที่เกาะเต่า ไปนอนอาบแดดที่เกาะพีพีเป็นอาทิตย์ เขาชอบทะเลสวย ๆ ของบ้านเรามาก เช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทยที่เขามองว่ามันเป็นของแปลกตา ทัวร์อิตาเลียนมากมายพานักท่องเที่ยวมาเข้าวัด นวดแผนไทย ขี่ช้าง กินอาหารขันโตก ฯลฯ ไม่เคยเจอสักคนที่จะล้อเลียนหรือเหยียดหยามความเป็นคนไทยของตัวผม
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แต่ก็ใช่ว่าอิตาเลียนจะมีแต่ดีเสมอไป อิตาเลียนที่ไม่ดีก็มีออกถมถืด เวลาเจอคนไม่ดี ที่เจอมาก็เช่นขี้โกง ขี้เกียจ ผมก็วิจารณ์ไม่เว้น คนไทยไปทำเสียชื่อที่อื่น ผมก็ด่า ไม่ต่างอะไรจากคนอิตาเลียนในคอมเมนต์เหล่านี้
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สำหรับวัยรุ่นกลุ่มนี้ เชื่อสิครับว่าอีกไม่นานก็ต้องออกมาบีบน้ำตาขอโทษต่อประเทศและประชาชนชาวไทย วอนสังคมไทยให้โอกาสกันไปตามระเบียบ
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แต่ผมอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนกับใครหลาย ๆ คน ว่าอย่าไปทำตาม ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวประเทศไหน เราก็ต้องให้เกียรติคนของเขา กฎระเบียบของบ้านเมืองเขา ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นเช่นไร ส่วนตัวท้อใจทุกทีเวลาได้ยินข่าวคนไทยไปทำแย่ ๆ ที่บ้านเมืองอื่นจนจะถูกเขาขู่ตัดฟรีวีซ่า
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เพราะเราอยู่ในยุคที่โลกทั้งใบมันเชื่อมต่อกันได้เพียงแค่ปลายนิ้ว เวลาเห็นพฤติกรรมใดไม่ดีของคนชาติเราในต่างประเทศ อย่ามัวให้ท้าย หรือเห็นแก่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน เลยต้องคอยปกป้อง อะไรที่มันผิดจริงก็จงว่ากันไปตามผิด หากเราไม่จัดการกับคนในประเทศเรา คนทั้งโลกเขาก็จะรุมวิจารณ์เราว่าเป็นเหมือนกันทั้งประเทศ
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ยังคงยึดมั่นในความคิดเดิมเสมอ ว่าโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะ ถ้าทุก ๆ คนอยู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันน่ะครับ
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ปล. ภาพเหล่านี้ผมนำมาจากเว็บไซต์ Il Messaggero ซึ่งเป็นสำนักข่าวอายุเกือบ 150 ปีของอิตาลี กับคอมเมนต์บางส่วนในเว็บไซต์ reddit ที่มีชาวเน็ตอิตาเลียนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมาย บางอันอาจแปลเอาอรรถรสบ้าง แต่ยืนยันว่าเนื้อความตามนั้นจริง มิได้แต่งเติมครับ"