เอส ซี เอ็ม ซี คลินิกเวชกรรม ทำบุญใหญ่ พร้อมรีแบรนด์ ก้าวข้ามจากคลินิกความงาม สู่ศูนย์เวชศาสตร์เมตาบอลิกระดับภูมิภาค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์การแพทย์ SCMC (Srisukho Clinic at Mahanakhon Center) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญคลินิก โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล (เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ) เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในโรงพยาบาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ SCMC ชั้น 2 อาคารมหานครเซ็นเตอร์ สีลมซอย 9
นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข (หมอกล้า) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ SCMC เปิดเผยว่า การทำบุญครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และตอกย้ำการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สู่ศูนย์เวชศาสตร์เมตาบอลิก พร้อมการเปิดป้ายชื่อใหม่ “SCMC” และเปิด “โถงอัมพร” อย่างเป็นทางการ โถงต้อนรับที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อรำลึกถึงคุณย่า ผู้เป็นช่างตัดเสื้อสตรีที่มีชื่อเสียงในอดีต ท่านสอนให้เรามีเมตตา และให้รักษาให้ดี เหมือนการตัดเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และปรัชญาจากโรงพยาบาลศรีสุโข “ดูแลด้วยหัวใจใส่ความรัก พร้อมพรักมาตรฐานการรักษา ยามป่วยไข้ได้อุ่นใจในทุกครา ด้วยศรัทธาจะผลาญโศกดับโรคภัย" ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของครอบครัว และสนับสนุน SCMC อย่างต่อเนื่อง โดย SCMC เป็นมรดกทางการแพทย์ของครอบครัวจากสหคลินิก และได้สืบต่อมาเป็นรุ่นที่ 3 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2564
ปัจจุบันได้มีการรีแบรนด์ ปรับโฉมใหม่จาก มาลิคลินิกเวชกรรม เป็น SCMC สู่การยกระดับ ด้วยมาตรฐานการบริการด้วยหัวใจ พร้อมตั้งเป้าหมายรองรับวิสัยทัศน์ 10 ปี (2569 –2579) ที่ก้าวข้ามจากคลินิกความงาม และดูแลน้ำหนัก สู่ศูนย์เวชศาสตร์เมตาบอลิกระดับภูมิภาค พร้อมยกระดับประสบการณ์ ผู้รับบริการสู่มาตรฐานบริการแบบโรงแรม ทั้งชาวไทยและนานาชาติ นอกจากนี้ SCMC ยังได้รับรางวัล WhatClinic Service Awards 2023–2025 จากรีวิวผู้รับบริการชาวต่างชาติกว่า 400 ราย
นอกจากนี้ SCMC ยังมีเทคโนโลยีใหม่ 2 แพลตฟอร์ม คือ Coolfase (คลื่นวิทยุกระชับผิวพร้อมระบบความเย็น) และ Liftera 2 (HIFU สองโหมด ยกกระชับไม่ผ่าตัด) และยังมีบริการใหม่ คือ คลินิกสุขภาพสตรีทุกวันพฤหัสบดี รวมถึงนโยบายปรึกษาแพทย์ฟรีถาวร และโปรแกรมเมตาบอลิกเวลเนส
จุดเด่นที่ทำให้ SCMC ตั้งเป้าเป็นศูนย์เวชศาสตร์เมตาบอลิกระดับภูมิภาค
- โปรแกรมดูแลน้ำหนักและปรับรูปร่างภายใต้การประเมินของแพทย์ (ออกแบบเฉพาะบุคคล) พร้อมโภชนาการและการรักษามวลกล้ามเนื้อ
- ความงามแบบไม่ผ่าตัดครบวงจร: HIFU รุ่นใหม่ ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ สารกระตุ้นผิว เลเซอร์ ดูแลสิว ฝ้า และกระ
- “นวดหน้าชุดใหญ่” (Facial Treatment Massage Program) ภายใน 2 ชั่วโมง ผลักวิตามินด้วยคลื่นอัลตราโซนิกและนวดหน้าผ่อนคลายซิกเนเจอร์
- วิตามินดริปสูตรพัฒนาต่อยอดจากโรงพยาบาลศรีสุโข
- ตรวจสุขภาพระดับโรงพยาบาล (อัลตราซาวนด์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ) และความร่วมมือกับ LAB ชั้นนำระดับโลกในไทย
- คลินิกสุขภาพสตรี โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ทุกวันพฤหัสบดี
- นโยบายปรึกษาแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่าย (นัดหมายล่วงหน้า)
- บริการมาตรฐานโรงแรม: ทีมงาน SCMC มีการอบรมกับ John Robert Powers และสถาบัน Nai Lert Butler ทีมทรีตเมนต์ทำงานร่วมคลินิก – โรงพยาบาล ตรวจคุณภาพทุกสัปดาห์โดย อจ.พญ.ชัญวลี
ในปี 2569 – 2579 SCMC ยังมีเป้าหมายแผนทางธุรกิจ สู่การพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์เมตาบอลิก ระดับภูมิภาค เพื่อขยายฐานผู้รับบริการนานาชาติ โดยยึดมาตรฐาน “บริการดุจโรงแรม 5 ดาว การแพทย์ มาตรฐานระดับชาติ” เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับศูนย์ความงามชั้นนำกับโรงพยาบาลเครือข่ายระดับโลก นพ.ชเนษฎ์ กล่าวปิดท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ชั้น 2 อาคารมหานครเซ็นเตอร์ (2/21) สีลมซอย 9 เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือเว็บไซต์: scmcthailand.com (ข้อมูลโรงพยาบาลเครือครอบครัว: srisukho.co.th) Instagram: scmcclinic หรือโทรศัพท์: 097-428-2999