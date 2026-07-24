ทัวร์ต้นสังกัดขยับแล้ว! ร่อนแถลงขอโทษคนไทย ปมแก๊งต่างชาติกร่างบนรถไฟฟ้า ชี้แค่เด็กคึกคะนองตามวัย

กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ สำหรับเหตุการณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและปะทะคารมกับหญิงชาวไทยบนขบวนรถไฟฟ้า ล่าสุด 'TravellingFox' หน่วยงานผู้นำเที่ยวจากประเทศอิตาลี ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยชี้แจงว่ากลุ่มผู้เดินทางเป็นเยาวชนในโครงการทัศนศึกษา ซึ่งความตื่นเต้นอาจทำให้เกิดความคึกคะนองจนขาดความยั้งคิด ทั้งนี้ ต้นสังกัดขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่สะท้อนถึงค่านิยมขององค์กรที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเคารพต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
จากกรณี เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์หลังสาวไทยรายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ปะทะคารมเดือดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติบนขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งมีชนวนเหตุจากการที่กลุ่มนักท่องเที่ยวส่งเสียงดังรบกวนจนถูกถ่ายคลิปและตักเตือน แต่กลับถูกอีกฝ่ายตอบโต้ด้วยความไม่พอใจพร้อมใช้ถ้อยคำหยาบคายและวลีเชิงดูถูกว่า "ขอโทษที่เอาเงินมาเข้าประเทศ" รวมถึงอ้างการมีเยาวชนในกลุ่มเพื่อขู่เรียกตำรวจ ก่อนที่การโต้เถียงจะยุติลงเมื่อทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันที่สถานีถัดไป ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงจุดยืนสนับสนุนหญิงชาวไทยที่ลุกขึ้นปกป้องมารยาทในพื้นที่สาธารณะ พร้อมตำหนิทัศนคติและข้ออ้างเรื่องการนำเงินเข้าประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าไม่สามารถนำมาใช้เป็นความชอบธรรมในการละเมิดกฎระเบียบได้
ล่าสุด วันนี้ (24 ก.ค.) ทาง TravellingFox Estate INPSieme หน่วยงานผู้นำเที่ยวและจัดโครงการศึกษาดูงานให้อิตาลีได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านทาง TiKTok "travelling_fox" ว่า
สืบเนื่องจากกรณีคลิปวิดีโอที่กำลังถูกเผยแพร่อยู่ในขณะนี้
ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่เหตุการณ์ช่วงสั้นๆ ดังกล่าวได้สะท้อนภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกับค่านิยมองค์กรที่เรายึดมั่นและส่งเสริมมาโดยตลอด
คณะเดินทางที่ปรากฏในคลิปประกอบด้วยกลุ่มนักเรียน ซึ่งหลายคนยังเป็นผู้เยาว์ ที่กำลังเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ สัมผัสประสบการณ์ในระดับสากล รวมถึงปลูกฝังความเคารพและการเปิดใจกว้างต่อประเทศเจ้าบ้าน
เฉกเช่นเดียวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในกลุ่มเยาวชนทั่วไป ความตื่นเต้นสนุกสนานจากบรรยากาศพาไปอาจนำไปสู่การแสดงออกที่คึกคะนองจนเกินขอบเขตในพื้นที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม เหตุผลดังกล่าวไม่อาจนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัททัวร์ของเรา และไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่แต่อย่างใด
ทางเราขอย้ำให้เห็นถึงความสำคัญว่า การกระทำของส่วนบุคคลไม่ได้เป็นตัวแทนค่านิยมของบริษัทฯ และไม่ได้สะท้อนถึงพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ด้วยความตื่นเต้น ความสนใจใคร่รู้ และด้วยความเคารพ
ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา เราได้นำพานักเรียนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่เรารักและผูกพันอย่างสุดซึ้ง ทั้งในด้านความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และความโอบอ้อมอารีของคนไทย
เราขอแสดงความเคารพและความซาบซึ้งใจต่อประเทศไทยและชาวไทยอีกครั้ง และเราขอยืนยันที่จะเดินหน้าส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อไป