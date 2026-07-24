Bangkok Creative Week 2026 เปิดตัวที่ EMSPHERE ครั้งแรกของการจัดงาน International Creative Week นอกประเทศจีน สร้างเวทีใหม่เชื่อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย–จีน

กรุงเทพมหานคร, งาน Bangkok Creative Week 2026 ภายใต้แนวคิด “Mount Bangkok – มหานครแห่งขุนเขาแห่งความคิดสร้างสรรค์”เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ณEMSPHERE กรุงเทพมหานคร นับเป็น ครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่งาน International Creative Week จัดขึ้นนอกประเทศจีน และถือเป็นก้าวแรกของการขยายเวทีสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ
งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างSMART Resort Industry Platform, Two Tigers Culture (ประเทศไทย) และ IT-SIMPLE โดยมี The Mall Group ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจ วัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ นักลงทุน และสื่อมวลชนจากประเทศไทยและจีนกว่า 100 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานของการเปิดเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับนานาชาติครั้งสำคัญ
งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–26 กรกฎาคม 2569 โดยมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งนิทรรศการแบรนด์ เวทีเสวนา การนำเสนอธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ (Roadshow) และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมือง (City Study Tour) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมแบรนด์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและจีน
“Mount Bangkok” แนวคิดที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรม
หัวใจสำคัญของงานปีนี้คือแนวคิด “Mount Bangkok” ซึ่งไม่ได้หมายถึงภูเขาที่มีอยู่จริง แต่เป็น แนวคิดเชิงวัฒนธรรม ที่เปรียบเปรยให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศและภูมิหลังทางวัฒนธรรมมารวมพลังสร้าง "ยอดเขาแห่งปัญญา" ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือ เพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นร่วมกัน
ผู้จัดงานมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีนในด้านการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิถีชีวิต และนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยใช้ "ความคิดสร้างสรรค์" เป็นภาษากลางที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานการจัดงานกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์จากประเทศไทย จีน และอีกหลายประเทศ เพื่อสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างไทยและจีนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แบรนด์สร้างสรรค์ชั้นนำจากจีนเปิดตัวในประเทศไทย
ภายในงานมีการรวบรวมแบรนด์และองค์กรสร้างสรรค์ชั้นนำจากประเทศจีน ครอบคลุมหลากหลายสาขา ได้แก่ การออกแบบ ไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมกลางแจ้ง เทคโนโลยีสร้างสรรค์ และนวัตกรรมผู้บริโภค เพื่อนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จีน พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรไทยโดยมีแบรนด์ที่ร่วมจัดแสดง อาทิ
• Aecooly แบรนด์อุปกรณ์ทำความเย็นส่วนบุคคล เจ้าของรางวัล TIME Best Inventions 2025
• Dali Fortune Cat IP ของเล่นศิลปะที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับ Sanrio และ HeyTea
• MOFT แบรนด์อุปกรณ์สำหรับการทำงานแบบ Mobile Office
• FIFTYSIX แบรนด์น้ำหอมที่นำแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมชนเผ่า 56 ชาติพันธุ์ของจีนมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
• MY แบรนด์ชุดกีฬาเทนนิสลักชัวรีภายใต้แนวคิด Gentle Power
• VAMOS แบรนด์ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงยุคใหม่
• METOO แบรนด์ตุ๊กตาดีไซน์จากจีน
• TUTU MOKEY ศิลปะและคาแรกเตอร์ร่วมสมัย
• RUI+ แบรนด์สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทย–จีน
• Éclatlife ผู้ส่งเสริมแนวคิดการใช้ชีวิตเพื่อการเยียวยาจากธรรมชาติ
• Sharing color
• Suji zaoshe
• Kunyu Film (AI Content Studio)
• YOU+
• Spring Youth
• Silk Road Luxury Train
• Camprila
• dotnfilm บริษัทด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องข้ามวัฒนธรรม
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือผลงานศิลปะจัดวางจาก เขตท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย (Greater Zhangjiajie International Tourism Area)ภายใต้แนวคิด "Borrowing the Mountain by Boat" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมชาวไทยอย่างมาก สะท้อนแนวคิดการผสานวัฒนธรรมภูเขาเข้ากับวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
อีกหนึ่งจุดเด่นคือ การแพทย์พื้นบ้าน "ยาอาบชาวเย้า" (Congjiang Yao Bath) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวทางการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าอย่างใกล้ชิด
เวทีเสวนาและการนำเสนอแบรนด์สู่ตลาดโลก
ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการจัดเสวนาโต๊ะกลม โดยมี หวัง ซวี่ (Wang Xu) ผู้ก่อตั้ง SMART Resort Industry Platform เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายใต้สองประเด็นหลัก ได้แก่
• การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ (Scenario-based Cultural Identity)
• การเล่าเรื่องและสร้างคอนเทนต์เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ตัวแทนจากหลายแบรนด์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างแบรนด์สู่ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Congjiang Yao Bath, Éclatlife, Camplus, Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge และ dotnfilm ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล
จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรม Roadshow ซึ่งตัวแทนจาก MOFT, Suji Camp Community, Congjiang Yao Bath, Éclatlife และ dotnfilmได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดการพัฒนาแบรนด์และประสบการณ์การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมงานจากไทยและจีนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด
เวทีเสวนา นิทรรศการ และศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 งานจะมีการจัดเวทีเสวนาหลายหัวข้อ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่
• การสร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก
• การส่งออกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
• การพัฒนา IP ด้านบันเทิง
• ไลฟ์สไตล์และธุรกิจที่พัก
• การมอบรางวัล China Homestay Awards
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ร่วมกิจกรรม City Study Tour ศึกษาการพัฒนาเมืองทั้งย่านเมืองใหม่และเมืองเก่าของกรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศทางธุรกิจ วัฒนธรรม และการบริโภคของประเทศไทย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต
การจัดงาน Bangkok Creative Week 2026ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ของ International Creative Week ในการก้าวสู่เวทีโลกแล้ว ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างประเทศไทยและจีน พร้อมวางรากฐานสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างสรรค์ในระดับเอเชียและนานาชาติอย่างยั่งยืน