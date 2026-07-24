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Bangkok Creative Week 2026 เปิดตัวที่ EMSPHERE ครั้งแรกของการจัดงาน International Creative Week นอกประเทศจีน สร้างเวทีใหม่เชื่อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย–จีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพมหานคร, งาน Bangkok Creative Week 2026 ภายใต้แนวคิด “Mount Bangkok – มหานครแห่งขุนเขาแห่งความคิดสร้างสรรค์”เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ณEMSPHERE กรุงเทพมหานคร นับเป็น ครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่งาน International Creative Week จัดขึ้นนอกประเทศจีน และถือเป็นก้าวแรกของการขยายเวทีสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ

งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างSMART Resort Industry Platform, Two Tigers Culture (ประเทศไทย) และ IT-SIMPLE โดยมี The Mall Group ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจ วัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ นักลงทุน และสื่อมวลชนจากประเทศไทยและจีนกว่า 100 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานของการเปิดเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับนานาชาติครั้งสำคัญ

งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–26 กรกฎาคม 2569 โดยมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งนิทรรศการแบรนด์ เวทีเสวนา การนำเสนอธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ (Roadshow) และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมือง (City Study Tour) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมแบรนด์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและจีน

“Mount Bangkok” แนวคิดที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรม
หัวใจสำคัญของงานปีนี้คือแนวคิด “Mount Bangkok” ซึ่งไม่ได้หมายถึงภูเขาที่มีอยู่จริง แต่เป็น แนวคิดเชิงวัฒนธรรม ที่เปรียบเปรยให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศและภูมิหลังทางวัฒนธรรมมารวมพลังสร้าง "ยอดเขาแห่งปัญญา" ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือ เพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นร่วมกัน

ผู้จัดงานมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีนในด้านการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิถีชีวิต และนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยใช้ "ความคิดสร้างสรรค์" เป็นภาษากลางที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานการจัดงานกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์จากประเทศไทย จีน และอีกหลายประเทศ เพื่อสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างไทยและจีนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

แบรนด์สร้างสรรค์ชั้นนำจากจีนเปิดตัวในประเทศไทย
ภายในงานมีการรวบรวมแบรนด์และองค์กรสร้างสรรค์ชั้นนำจากประเทศจีน ครอบคลุมหลากหลายสาขา ได้แก่ การออกแบบ ไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมกลางแจ้ง เทคโนโลยีสร้างสรรค์ และนวัตกรรมผู้บริโภค เพื่อนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จีน พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรไทยโดยมีแบรนด์ที่ร่วมจัดแสดง อาทิ

• Aecooly แบรนด์อุปกรณ์ทำความเย็นส่วนบุคคล เจ้าของรางวัล TIME Best Inventions 2025
• Dali Fortune Cat IP ของเล่นศิลปะที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับ Sanrio และ HeyTea
• MOFT แบรนด์อุปกรณ์สำหรับการทำงานแบบ Mobile Office
• FIFTYSIX แบรนด์น้ำหอมที่นำแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมชนเผ่า 56 ชาติพันธุ์ของจีนมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
• MY แบรนด์ชุดกีฬาเทนนิสลักชัวรีภายใต้แนวคิด Gentle Power
• VAMOS แบรนด์ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงยุคใหม่
• METOO แบรนด์ตุ๊กตาดีไซน์จากจีน
• TUTU MOKEY ศิลปะและคาแรกเตอร์ร่วมสมัย
• RUI+ แบรนด์สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทย–จีน
• Éclatlife ผู้ส่งเสริมแนวคิดการใช้ชีวิตเพื่อการเยียวยาจากธรรมชาติ
• Sharing color
• Suji zaoshe
• Kunyu Film (AI Content Studio)
• YOU+
• Spring Youth
• Silk Road Luxury Train
• Camprila
• dotnfilm บริษัทด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องข้ามวัฒนธรรม

หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือผลงานศิลปะจัดวางจาก เขตท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย (Greater Zhangjiajie International Tourism Area)ภายใต้แนวคิด "Borrowing the Mountain by Boat" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมชาวไทยอย่างมาก สะท้อนแนวคิดการผสานวัฒนธรรมภูเขาเข้ากับวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

อีกหนึ่งจุดเด่นคือ การแพทย์พื้นบ้าน "ยาอาบชาวเย้า" (Congjiang Yao Bath) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวทางการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าอย่างใกล้ชิด

เวทีเสวนาและการนำเสนอแบรนด์สู่ตลาดโลก
ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการจัดเสวนาโต๊ะกลม โดยมี หวัง ซวี่ (Wang Xu) ผู้ก่อตั้ง SMART Resort Industry Platform เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายใต้สองประเด็นหลัก ได้แก่
• การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ (Scenario-based Cultural Identity)
• การเล่าเรื่องและสร้างคอนเทนต์เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

ตัวแทนจากหลายแบรนด์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างแบรนด์สู่ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Congjiang Yao Bath, Éclatlife, Camplus, Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge และ dotnfilm ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล

จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรม Roadshow ซึ่งตัวแทนจาก MOFT, Suji Camp Community, Congjiang Yao Bath, Éclatlife และ dotnfilmได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดการพัฒนาแบรนด์และประสบการณ์การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมงานจากไทยและจีนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด

เวทีเสวนา นิทรรศการ และศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 งานจะมีการจัดเวทีเสวนาหลายหัวข้อ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่
• การสร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก
• การส่งออกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
• การพัฒนา IP ด้านบันเทิง
• ไลฟ์สไตล์และธุรกิจที่พัก
• การมอบรางวัล China Homestay Awards

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ร่วมกิจกรรม City Study Tour ศึกษาการพัฒนาเมืองทั้งย่านเมืองใหม่และเมืองเก่าของกรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศทางธุรกิจ วัฒนธรรม และการบริโภคของประเทศไทย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต

การจัดงาน Bangkok Creative Week 2026ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ของ International Creative Week ในการก้าวสู่เวทีโลกแล้ว ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างประเทศไทยและจีน พร้อมวางรากฐานสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างสรรค์ในระดับเอเชียและนานาชาติอย่างยั่งยืน












Bangkok Creative Week 2026 เปิดตัวที่ EMSPHERE ครั้งแรกของการจัดงาน International Creative Week นอกประเทศจีน สร้างเวทีใหม่เชื่อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย–จีน
Bangkok Creative Week 2026 เปิดตัวที่ EMSPHERE ครั้งแรกของการจัดงาน International Creative Week นอกประเทศจีน สร้างเวทีใหม่เชื่อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย–จีน
Bangkok Creative Week 2026 เปิดตัวที่ EMSPHERE ครั้งแรกของการจัดงาน International Creative Week นอกประเทศจีน สร้างเวทีใหม่เชื่อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย–จีน
Bangkok Creative Week 2026 เปิดตัวที่ EMSPHERE ครั้งแรกของการจัดงาน International Creative Week นอกประเทศจีน สร้างเวทีใหม่เชื่อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย–จีน
Bangkok Creative Week 2026 เปิดตัวที่ EMSPHERE ครั้งแรกของการจัดงาน International Creative Week นอกประเทศจีน สร้างเวทีใหม่เชื่อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย–จีน
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