ทบ.ซัดแนวร่วม BRN ใช้ AI แต่งภาพใส่ลายบนแขนคนร้ายยิงจุดตรวจ บิดเบือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

โฆษก ทบ.แฉภาพรอยสักแขนคนร้ายยิงจุดตรวจเป็นฝีมือแนวร่วม BRN ใช้ AI แต่งภาพ หวังบิดเบือนความจริง ป้ายสีว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ย้ำเป็นวิธีเดิมๆ ที่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้
วันที่ 24 ก.ค.พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนคนร้าย ที่ก่อเหตุยิงฐานพรานที่จุดตรวจ จ.นราธิวาส พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสัก เพราะขัดต่อหลักศาสนานั้น ว่า เป็นภาพ AI โดยคาดว่า เป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแส เบี่ยงเบนบิดเบือน
ทั้งนีั ด้วยลักษณะของภาพ นัยตั้งใจปรับแต่งคุณภาพ ของความชัดเจนมากเกินไป มันจึงดูผิดธรรมชาติ เชื่อว่าคนทั่วไปก็ดูออก และเป็นวิธีเดิมๆ ที่เคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ สมัยปัจจุบัน ประชาชนผู้บริโภคข่าวสารมีวิจารณญาณเพียงพอ จึงทำให้กลุ่มผู้ที่เผยแพร่ จะต้องถูกสังคมตั้งคำถามกลับถึงเจตนาแอบแฝงที่แท้จริง ขอให้คนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ร่วมป้องกันอย่าให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศได้มีที่ยืนในสังคม