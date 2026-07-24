สภากาชาดฯ อาลัย “น้องน้ำหนึ่ง” วัย 5 ขวบ พลัดตกแม่น้ำยมเสียชีวิต ครอบครัวบริจาคดวงตาลูกสาวส่งต่อแสงสว่างให้ผู้อื่น

สภากาชาดไทยร่วมแสดงความอาลัยและเชิดชูเกียรติครอบครัว 'น้องน้ำหนึ่ง' เด็กหญิงวัย 5 ขวบ ที่พลัดตกแม่น้ำยมเสียชีวิต ก่อนครอบครัวจะตัดสินใจเปลี่ยนความสูญเสียครั้งใหญ่ ให้เป็นแสงสว่างของผู้อื่น ด้วยการบริจาคดวงตาเพื่อต่อความหวังให้กับผู้ป่วยที่รอคอยการรักษา
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. เพจ “สภากาชาดไทย Thai Red Cross Societ“ ได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ ด.ญ.จันทร์ชนก อวยพร วัย 5 ขวบ พลัดตกแม่น้ำยมจนเสียชีวิต ทางครอบครัวตัดสินใจบริจาคดวงตาหนูน้อยหลังเสียชีวิตให้แก่สภากาชาดไทย
โดยทางเพจรายงานว่า “กุศลยิ่งใหญ่ ด.ญ.วัย 5 ขวบ พลัดตกน้ำเสียชีวิต ครอบครัวตัดสินใจ บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้อื่น
น้องน้ำหนึ่ง ด.ญ.จันทร์ชนก อวยพร อายุ 5 ปี ชาวจังหวัดสุโขทัย ได้พลัดตกลงแม่น้ำยม บริเวณอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนได้ช่วยกันค้นหา ก่อนนำตัวขึ้นจากน้ำและเร่งทำการปั๊มหัวใจ (CPR) พร้อมนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
แม้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จะพยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตาม น้องน้ำหนึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ทางครอบครัวได้ตัดสินใจครั้งยิ่งสำคัญ คือ การ #บริจาคดวงตา เพื่อเป็นการทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายให้กับน้องน้ำหนึ่งและเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาต่อไปได้อีกหลายชีวิต
สภากาชาดไทย ขอให้ดวงวิญญาณของน้องน้ำหนึ่ง ด.ญ.จันทร์ชนก อวยพร ผู้ล่วงลับ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของด.ญ.จันทร์ชนก อวยพร ผู้บริจาคดวงตา มา ณ ที่นี้”