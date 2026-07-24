รีวิวเค้ก 1 ดาว โดนฟ้อง 5 ล้าน! สุดท้ายศาลยกฟ้องผู้บริโภค ชี้วิจารณ์โดยสุจริต

คดีดราม่าที่ถูกจับตาได้ข้อยุติแล้ว เมื่อศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ร้านเค้กชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตฟ้องผู้บริโภคเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท จากการรีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเค้กไม่อร่อยและราคาสูง โดยศาลเห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ส่งผลให้โจทก์ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมศาลราว 100,000 บาท ขณะที่ทนายอาร์ม ผู้รับหน้าที่ว่าความให้ฝ่ายผู้บริโภค ระบุว่า คดีนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการว่า การรับฟังคำติชมและสื่อสารกับลูกค้าอย่างเหมาะสม ย่อมเป็นทางออกที่ดีกว่าการเลือกใช้การฟ้องร้องเป็นทางเลือกแรก
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา หรือ นายพงศธร สุวรรณรักษา ทนายความ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และครีเอเตอร์ดิจิทัลชื่อดังในจังหวัดสงขลา ออกมาโพสต์ข้อความ เผย ศาลพิพากษายกฟ้องคดีที่ร้านเค้กชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตฟ้องผู้บริโภคเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท หลังลูกค้ารีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเค้กไม่อร่อยและราคาสูง โดยศาลเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิจารณ์โดยสุจริต ส่งผลให้ร้านต้องรับภาระค่าธรรมเนียมศาลราว 100,000 บาท ซึ่งถูกริบตามคำพิพากษา ขณะที่ร้านได้ปิดกิจการไปแล้ว คดีนี้สะท้อนว่า ผู้ประกอบการควรรับฟังคำติชมและแก้ไขปัญหาด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม มากกว่าการใช้การฟ้องร้องเป็นทางเลือกแรกในการตอบโต้ผู้บริโภค ทั้งนี้ ทนายอาร์ม ได้ระบุข้อความว่า
"ผู้บริโภคชนะคดี
สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปี 2568 ที่มีร้านเค้กชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตกเป็นกระแสดราม่า เมื่อมีผู้บริโภคไปใช้บริการ แล้วรีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า เค้กไม่อร่อยและราคาสูง แทนที่ร้านจะออกมาชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า กลับเลือกใช้การฟ้องร้องผู้บริโภครายนั้น โดยเรียกค่าเสียหายสูงถึง 5,000,000 บาท ผมได้รับหน้าที่เป็นทนายความต่อสู้คดีให้ฝ่ายผู้บริโภค
วันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีนี้โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 100,000 บาท และศาลมีคำสั่งริบค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามคำพิพากษา ปัจจุบัน ร้านดังกล่าวก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการว่า การฟ้องร้องผู้บริโภคไม่ควรเป็น “ทางเลือกแรก” แต่ควรเป็น ทางเลือกสุดท้าย เพราะคำวิจารณ์จากลูกค้า หากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ย่อมควรรับฟัง นำไปปรับปรุง หรืออธิบายด้วยเหตุผล มากกว่าจะตอบโต้ด้วยการดำเนินคดี
ในฐานะทนายความ หากผมเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ ผมจะบอกเสมอว่า การสื่อสารที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มักสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการนำเรื่องขึ้นสู่ศาล ทนายอาร์ม ผู้บริโภคชนะจ้า "