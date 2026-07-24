เดือด! สาวไทยเตือนต่างชาติส่งเสียงดัง เจอหลุดวลี "เอาเงินมาเข้าประเทศxึง"

คลิปเดือดกลางรถไฟฟ้า! สาวไทยลุกขึ้นตักเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสาร ก่อนบานปลายเป็นศึกปะทะคารม ฝ่ายนักท่องเที่ยวหลุดวลี "ขอโทษที่เอาเงินมาเข้าประเทศxึง" จุดกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียล ชาวเน็ตเสียงแตก แต่ส่วนใหญ่ชี้การเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่ข้ออ้างในการละเลยมารยาทและกฎการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
กลายเป็นคลิปไวรัลที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ TikTok บัญชี 1234aaawry เผยแพร่คลิปเหตุการณ์โต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างหญิงสาวชาวไทยกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในขบวนรถไฟฟ้า โดยชนวนเหตุเริ่มจากการตักเตือนเรื่องการส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารคนอื่น ก่อนลุกลามเป็นการปะทะคารมและใช้ถ้อยคำหยาบคายตอบโต้กัน
จากคลิปเผยให้เห็นว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งเสียงพูดคุยและโวยวายภายในขบวนรถไฟฟ้า จนหญิงสาวชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของคลิปตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ กระทั่งหนึ่งในนักท่องเที่ยวสังเกตเห็นและพยายามใช้มือปัดรวมถึงบังกล้องไม่ให้บันทึกภาพ ทำให้หญิงสาวกล่าวว่า "ช่วยบอกให้พวกเขาเงียบหน่อย"
อย่างไรก็ตาม คำตักเตือนดังกล่าวกลับทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งหันมาถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่า "xึงมีปัญหาอะไร?" ขณะที่หญิงสาวพยายามอธิบายว่า เพียงต้องการให้ทุกคนใช้เสียงในระดับปกติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะและไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น แต่ฝ่ายนักท่องเที่ยวกลับตอบโต้ด้วยประโยคว่า "ขอโทษทีละกันที่เอาเงินมาเข้าประเทศxึง" ซึ่งยิ่งทำให้การโต้เถียงรุนแรงขึ้น
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายต่างตอบโต้กันด้วยถ้อยคำหยาบคาย โดยนักท่องเที่ยวอ้างว่าที่ส่งเสียงดังเพราะไม่ทราบว่าจะต้องลงสถานีใด เนื่องจากไกด์ไม่ได้แจ้งข้อมูล ขณะที่หญิงสาวโต้กลับว่า หากเป็นนักท่องเที่ยวควรเลือกใช้รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท เนื่องจากเส้นทางที่ใช้อยู่นั้นเป็นสายที่ประชาชนใช้เดินทางในชีวิตประจำวันเป็นหลัก
ช่วงท้ายของคลิป นักท่องเที่ยวบางรายกล่าวว่าจะเรียกตำรวจ โดยอ้างว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ในกลุ่ม แต่หญิงสาวตอบกลับว่า "เรียกตำรวจมาเลย" ก่อนที่รถไฟฟ้าจะถึงสถานีถัดไป ทั้งสองฝ่ายต่างตะโกนคำว่า "บ๊ายบาย" ใส่กัน พร้อมใช้ถ้อยคำประชดประชัน ก่อนแยกย้ายกันไป
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคนแสดงความเห็นด้วยกับการที่หญิงสาวลุกขึ้นตักเตือนพฤติกรรมการส่งเสียงดังในที่สาธารณะ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์คำกล่าวอ้างของนักท่องเที่ยวที่ระบุว่า "เอาเงินมาเข้าประเทศ" โดยมองว่าไม่ใช่เหตุผลที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการละเลยมารยาทหรือกฎระเบียบของประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคู่กรณีอีกฝ่ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่คลิปยังคงถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์