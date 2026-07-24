ขสมก. สั่งฟันโชเฟอร์ ปอ.204 จอดคร่อมรางรถไฟราชปรารภ แจงเหตุจราจรชะงักกะทันหัน พร้อมขออภัยประชาชน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีรถโดยสารปรับอากาศสาย 204 จอดติดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปรารภจนเกิดเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ ล่าสุดสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานขับรถแล้ว ระบุสาเหตุเกิดจากการจราจรด้านหน้าหยุดนิ่งกะทันหันขณะวิ่งตามสัญญาณไฟเขียว พร้อมกำชับพนักงานทุกคนประเมินสภาพการจราจรอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร
วันนี้ (24 ก.ค.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏภาพรถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 (2-52) หมายเลขข้างรถ 8-55128 จอดหยุดรอสัญญาณไฟจราจรในลักษณะคร่อมอยู่บนรางรถไฟ บริเวณจุดตัดถนนราชปรารภ
จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบจีพีเอส (GPS) และการเรียกสอบสวนพนักงานขับรถรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ขณะที่รถโดยสารคันดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ เมื่อถึงจุดตัดถนนราชปรารภซึ่งขณะนั้นเป็นสัญญาณไฟเขียว พนักงานขับรถได้ขับตามสัญญาณไฟจราจรตามปกติ แต่เมื่อตัวรถกำลังจะเคลื่อนผ่านรางรถไฟ สภาพการจราจรด้านหน้ากลับหยุดนิ่งกะทันหัน ส่งผลให้ตัวรถติดค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเกิดเหตุมีนายตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถโดยสาร จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน โดยเร่งแก้ไขสถานการณ์และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวมทั้งอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อช่วยบริหารจัดการจราจรจนรถสามารถเคลื่อนผ่านพ้นจุดอันตรายไปได้
ทั้งนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการลงโทษพนักงานขับรถคันดังกล่าวตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ได้มีการเน้นย้ำและกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการประเมินสภาพการจราจรอย่างรอบคอบก่อนขับรถข้ามทางรถไฟ เพื่อสร้างความมั่นใจและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป