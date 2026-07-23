﻿‘เสธ.ปูด้วง’ ลุยนราฯ หลังเหตุโจมตีจุดตรวจ ลั่นตามล่าคนร้ายทุกหมู่บ้าน ทุกภูเขา จนสุดหล้าฟ้าเขียว ถึงเวลาผู้ก่อเหตุจะเป็นผู้ถูกล่าแล้ว

เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่นราฯ หลังเหตุคนร้ายปาระเบิดไปป์บอมบ์-ยิงปืนโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย สั่งเข้มมาตรการเชิงรุก ลั่นตามล่าคนร้ายทุกหมู่บ้าน ทุกภูเขา คนที่ให้ที่หลบซ่อน ประเทศที่ให้ที่หลบซ่อน จะตามล่าจนสุดหล้าฟ้าเขียว พวกก่อเหตุถึงเวลาที่จะเป็นผู้ถูกล่าแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รมน.) ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์โจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ 10 ปี
ภายหลังเดินทางถึงพื้นที่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือ โดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน พร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า “ผมจะให้คนตามล่าทุกหมู่บ้าน ทุกพื้นที่ป่าเขา คนที่ให้ที่หลบซ่อน ประเทศที่ให้ที่หลบซ่อน ให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนสุดหล้าฟ้าเขียว พวกก่อเหตุจะกิน จะนอน จะเดิน ให้ระวังตัวเอาไว้ ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้ว”