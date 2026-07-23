“บ้านสร้างตัว” ชูโมเดล “เลือกทำเลได้ รีโนเวทให้” สร้างโอกาสคนไทยเข้าถึงการมีบ้าน พร้อมเปิดโปรฯ ผ่อนบ้านคนละครึ่ง กระตุ้นกำลังซื้ออสังหาฯ ทั่วประเทศ

บริษัท บ้านสร้างตัว กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการคัดสรรบ้านรีโนเวทคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ รวมถึงบ้านและคอนโดใหม่ บนทำเลศักยภาพ ในเครือ บริษัท กลุ่ม วีบียอนด์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เตรียม Launch โปรเจกต์ใหญ่ เพื่อมอบโอกาสการมีบ้านให้แก่คนไทยทั่วประเทศ โดยจับมือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์และธนาคารชั้นนำ คัดสรรทรัพย์คุณภาพทั่วประเทศ นำมารีโนเวทพร้อมจำหน่ายในราคาต่ำกว่า 4 ล้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถกำหนดพื้นที่หรือทำเลที่ต้องการอยู่อาศัยได้ ไม่ว่าจะเป็นย่านใกล้สถานที่ทำงาน สถานศึกษา ครอบครัว หรือทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโต จากนั้นทีมงานจะดำเนินการสรรหาทรัพย์ที่เหมาะสม นำเสนอ พร้อมวางแผนรีโนเวทและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการอยู่อาศัย ฟังก์ชันการใช้งาน และงบประมาณของลูกค้า ก่อนส่งมอบเป็นบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัยที่ผ่านการปรับปรุงตามมาตรฐานของบริษัทฯ
*โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความต้องการเพื่อให้คัดสรรทรัพย์นำเสนอแบบ Private ได้ที่ Line Official: @baansaangtua หรือ โทร 081-249-6997
ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้าน!!! บริษัท บ้านสร้างตัว กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ “ผ่อนบ้านคนละครึ่ง” นาน 2 ปี เริ่มต้นผ่อนเพียง 3,000 บาท/เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษให้อีก 2 ต่อ
ต่อที่ 1 “FAST TRANSFER BONUS” สำหรับลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันจอง รับทันที บัตรของขวัญโลตัส (Lotus's Gift Card) หรือเทียบเท่า มูลค่า 10,000 บาท
ต่อที่ 2 “Solar Cell Financing Program” สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโครงการบ้านสร้างตัว สามารถเลือกติดตั้งระบบ โซลาร์ เซลล์ พร้อมโปรแกรมผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569 นี้เท่านั้น!!! ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage บ้านสร้างตัว by Vbeyond, Line Official: @baansaangtua หรือ โทร 081-249-6997
*สิทธิพิเศษนี้เฉพาะยูนิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า