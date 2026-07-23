กรมบัญชีกลางย้ำชัด! ข้าราชการเกษียณไม่ถูกตัดเงินบำนาญ สิทธิอยู่ครบตลอดชีวิต

กรมบัญชีกลางออกมาชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัย หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิเงินบำนาญ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ครบถ้วนตลอดชีวิต ไม่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตามที่เป็นข่าวลือ
จากกรณี เกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของข้าราชการคลาดเคลื่อน ล่าสุดกรมบัญชีกลาง ชี้แจงข้อสงสัยดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของ "ข้าราชการเกษียณ" จะโดนตัดสิทธิเงินบำนาญหรือไม่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เพจ “กรมบัญชีกลาง” โพสต์คลิปชี้แจง โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวานิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ออกมาเป็นผู้ให้ข้อมูลว่า เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มข้าราชการบำนาญว่า สิทธิในการรับเงินบำนาญนั้นไม่สามารถถูกตัดทอนได้อย่างเด็ดขาด ผู้ที่รับราชการจนเกษียณอายุจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เดิมทุกประการอย่างครบถ้วนเทียบเท่ากับข้าราชการในปัจจุบัน และสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะคงอยู่และติดตัวผู้รับบำนาญไปตลอดชีวิตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแต่อย่างใด
ในส่วนของการบริหารจัดการงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีนั้น ภาครัฐมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบการป้องกันสุขภาพเชิงรุก เนื่องจากสัดส่วนงบประมาณที่เบิกจ่ายสูงสุดในปัจจุบันคือค่ายาสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นผลพวงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย จึงถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและลดภาระทางการคลังของประเทศได้อย่างยั่งยืน