อาลัย 5 ทหารกล้า! ทัพภาค 4 เดือดประณามโจรใต้ไร้มนุษยธรรม ปาไปป์บอมบ์ถล่มกลางชุมชนระแงะ

กองทัพภาคที่ 4 ออกแถลงการณ์ประณามขั้นเด็ดขาด หลังกลุ่มคนร้ายก่อเหตุอุกอาจใช้อาวุธสงครามและไปป์บอมบ์ถล่มจุดตรวจใจกลางชุมชน อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้ทหารพราน 45 พลีชีพ 5 นาย และประชาชนบาดเจ็บอีก 5 ราย พร้อมสดุดีวีรชนทหารกล้า ลั่นเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
วันนี้ (23 ก.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 4“ ได้ออกมาโพสต์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ทั้ง 5 นาย จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไปป์บอมบ์โจมตีจุดตรวจเทศบาลบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กองทัพภาคที่ 4 ขอสดุดีในความกล้าหาญของวีรชนผู้เสียสละทุกนาย และยืนยันจะดูแลสิทธิสวัสดิการของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างดีที่สุด พร้อมกันนี้ ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทั้ง 5 รายที่ได้รับบาดเจ็บ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและฟื้นสภาพร่างกายโดยเร็ว
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 ขอประณามการกระทำอันอุกอาจและไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด การใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในพื้นที่ใจกลางชุมชน ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังเป็นการจงใจสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจยอมรับได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด