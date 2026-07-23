อัสสัมชัญออกประกาศเตือนภัย! บุคคลภายนอกสวมรอยใส่ชุดนักเรียนบุกรุกพื้นที่ หวั่นกระทบความปลอดภัย

ร.ร.อัสสัมชัญ ออกประกาศเตือนด่วน หลังพบชายแปลกหน้าแต่งกายเลียนแบบนักเรียน ลอบเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต แถมนำภาพไปโพสต์ลงโซเชียลให้คนเข้าใจผิด ล่าสุดทางโรงเรียนสั่งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด พร้อมจี้ทุกสถาบันคุมเข้มคัดกรองคนเข้า-ออก ป้องกันเหตุร้าย
วันนี้ (23 ก.ค.) โรงเรียนอัสสัมชัญออกประกาศด่วนแจ้งเตือนไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่มีพฤติกรรมแอบอ้างสวมเครื่องแบบนักเรียนและปลอมแปลงเลขประจำตัว ลักลอบเข้ามาในบริเวณโรงเรียนหลายครั้ง ชี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญได้ตรวจพบพฤติกรรมของบุคคลภายนอกรายหนึ่ง ที่มีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นนักเรียนของสถาบัน โดยมีพฤติการณ์ที่ตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงและแอบอ้าง โดยบุคคลดังกล่าวได้แต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งสวมเลขประจำตัวนักเรียนปลอมและได้ลักลอบเข้ามาในบริเวณโรงเรียนหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ มีการนำภาพและเนื้อหาไปโพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้สาธารณชนหลงเชื่อและเข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนของทางโรงเรียนจริง
ทางโรงเรียนประเมินว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง แต่ยังถือเป็นภัยต่อความปลอดภัยของนักเรียน ตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและคำเตือนที่เข้มงวดไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
1. เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกสถานศึกษา
2. ตรวจสอบตัวตน และสิทธิในการเข้าใช้พื้นที่อย่างละเอียด
3. ปฏิเสธการเข้าพื้นที่ หากบุคคลดังกล่าวไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอันสมควร
4. แจ้งเบาะแสทันที โดยประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้บริหารสถานศึกษาหากพบความผิดปกติ
5. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย ให้ติดต่อสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการทันที
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญได้เน้นย้ำว่า ประกาศฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษาทุกแห่ง โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรัดกุมเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายและเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากผู้ไม่หวังดี