7-Eleven ชวนคนไทย “รักษ์โลก” แบบง่ายๆ ด้วยการปฏิเสธหลอดพลาสติก

เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อเพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง เดินหน้านโยบาย “7 Go Green” ผ่านแคมเปญ “ฮีลโลก ฮีลใจ 24 ชั่วโมง ที่เซเว่น อีเลฟเว่น” สนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการใช้ “พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง” (Single-Used Plastics) โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังรักษ์โลกได้เพียงแค่ปฏิเสธการรับหลอด หันมาใช้ฝายกดื่ม หรือดื่มเครื่องดื่มโดยตรงจากบรรจุภัณฑ์ได้ทั้งที่หน้าร้าน และบริการเซเว่น เดลิเวอรี่ใน 7App
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ประเทศไทยเองก็ยังไร้ทางออกจากปัญหาขยะล้นเมือง โดยเฉพาะจากการขาดระบบแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการขาดแรงจูงใจที่เพียงพอในการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ยังยึดติดกับรูปแบบ “ใช้แล้วทิ้ง”
จากบทความของ Beyond Plastics ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของของผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม และนักรณรงค์ระดับรากหญ้าในวิทยาลัยเบนนิงตัน ประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า หลอดพลาสติกส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหลังจากถูกใช้เพียงแค่ไม่กี่นาที อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในขยะพลาสติก 10 อันดับแรกของโลกที่พบในท้องทะเล และด้วยความที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาจึงกลายเป็นขยะได้ง่าย อาจส่งผลให้เกิดการอุดตันตามท่อระบายน้ำ สร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ำ และอาจตกค้างอยู่ได้นานเป็นร้อยๆ พันๆ ปี
เซเว่น อีเลฟเว่น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่ปฏิเสธการรับหลอดพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลอด โดยปัจจุบันได้มีการนำเอา “ฝายกดื่ม” มาใช้กับทั้งเครื่องดื่มร้อน และเย็นไม่ว่าจะเป็น All Café หรือ All Select รวมทั้ง Gulp และ 7Select ตลอดจน Kudsan (ในสาขาที่มีให้บริการ) ด้วย
ขณะเดียวกัน ในการสั่งสินค้าผ่านบริการเซเว่น เดลิเวอรี ใน 7App ก็สามารถปฏิเสธการรับหลอดได้เพียงแค่ทำเครื่องหมายในช่องไม่รับหลอด เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลัง “รักษ์โลก” ได้แล้ว