สดุดี 5 ทหารกล้า พลีชีพจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจนราธิวาส

กอ.รมน.ภาค 4 สน. สดุดีทหารกล้า 5 นาย ผู้เสียสละจากเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส
23 กรกฎาคม 2569 ทางเพจ "กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า" โพสต์ว่า ... กอ.รมน.ภาค 4 สน. สดุดีทหารกล้า 5 นาย ผู้เสียสละจากเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แสดงความอาลัยและขอสดุดี ทหารกล้า 5 นาย สังกัด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
กำลังพลผู้เสียชีวิตทั้ง 5 นาย ประกอบด้วย
จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
อาสาสมัครทหารพราน ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ
อาสาสมัครทหารพราน ซากีรียา เจ๊ะน๊ะ
การสูญเสียครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการก่อเหตุรุนแรง แต่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญและความรับผิดชอบ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
การสดุดีทหารกล้าทั้ง 5 นาย ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อชาติ แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละ ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและผืนแผ่นดินไทย โดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำและได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ