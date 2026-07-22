เปิดนาทีเดือด! รถบัสเฉี่ยวชนก่อนบานปลาย ชายฉุนลุงคนขับเบียดเลน บุกรุมทำร้ายถึงบนรถ (ชมคลิป)

ไวรัลคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์ เผยให้เห็นชนวนเหตุความขัดแย้งบนท้องถนน ระหว่างรถบัสสองคัน ซึ่งเริ่มต้นจากจังหวะเปลี่ยนเลน ก่อนจะบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรง เมื่อคนขับรถทัวร์สูงวัยถูกฝั่งคู่กรณีบุกขึ้นไปรุมทำร้าย
วันนี้ (22 ก.ค.) จากกรณีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันของรถนำเที่ยว ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอบันทึกช่วงเวลาก่อนและขณะเกิดเหตุ ซึ่งเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนว่า ความขัดแย้งเริ่มจากจังหวะการเปลี่ยนเลนและการขอทาง โดยคุณลุงคนขับรถทัวร์สูงวัยได้ยอมรับว่า มองเห็นรถของคู่กรณีขับมาจริง แต่ให้เหตุผลว่า ได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อขอสัญญาณออกจากเลนอย่างถูกต้องแล้ว
อย่างไรก็ตาม ฝั่งคู่กรณีกลับไม่ยอมรับคำอธิบายดังกล่าว พร้อมแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง ตะโกนสวนกลับมาด้วยน้ำเสียงเดือดจัดว่า “ไม่เห็นรถเหรอ!” ก่อนจะต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง และย้ำเตือนว่า การเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์เบียดหรือตัดหน้ารถคันอื่นได้ทันที
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้จบลงเพียงแค่การโต้เถียง แต่ได้บานปลายกลายเป็นความรุนแรง เมื่อกลุ่มคู่กรณีได้บุกขึ้นไปบนรถบัสและตรงเข้าทำร้ายร่างกายคุณลุงคนขับสูงวัย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ถึงทั้งเรื่องวินัยการจราจรและการใช้ความรุนแรงบนท้องถนน
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