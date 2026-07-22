ครูทรายร้อง สบส. ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนราชบุรี ปมสามีเสียชีวิตหลังเข้ารักษา

ครูทรายร่ำไห้ ร้อง สบส. จี้สอบโรงพยาบาลเอกชนราชบุรี ปมสามีเข้าตรวจแล้วเสียชีวิต ลั่นขอสู้เพื่อความจริงและทวงความยุติธรรมให้ครอบครัว เชื่อขั้นตอนการรักษามีปัญหา พร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
วันนี้ (22 ก.ค.) ที่ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พานางสาว เบญญาภรณ์ พานเพชร หรือ "ครูทราย" ภรรยาของนายภาณุพงพงศ์ ผู้เสียชีวิต เข้ายื่นเรื่องขอให้ "สบส." เข้าตรวจสอบ รพ. ซานมิคาโล ราชบุรี กรณีสามีเข้ารับการตรวจและเสียชีวิต เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของ รพ.และแพทย์หรือไม่ โดยนายแพทย์ ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรม สบส. ได้มอบหมายให้ทันตแพทย์ อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยนาย สาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้แทนมารับเรื่องร้องเรียน
ดร.ธนกฤต เปิดเผยว่า เราจะให้มีการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของสามีครูทราย จะต้องเริ่มต้นจากการยื่นคำร้องขอให้กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งผมก็ได้ประสานมาทางท่านจิตรา หมีทอง ท่านประธานคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ให้ประสานมาทางสนับสนุนการบริการสุขภาพ โดยมีรองอาคมและผู้อำนวยการกองฝ่ายกฎหมายคือท่านสาโรจน์ ประเด็นหลัก ๆ สำคัญก็คือ 1.ให้สนับสนุนการบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจซ้ำอีกครั้งเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีการลงตรวจตามสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าความปรากฏท่านก็ลงไปตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้มีผู้มาร้องเรียนท่านก็ตรวจและได้มีการนำเรื่องของเวชระเบียนทั้งหลายที่ท่านจะต้องมีหน้าที่ลงไปดู ผมจะให้ท่านพูดในส่วนที่ท่านลงไปดูแลมา ประเด็นที่ 2.จะต้องนำเรื่องทั้งหมดที่ครูทรายได้เขียนคำร้องไปแล้วได้ยื่นต่อแพทยสภาซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านพลอากาศเอกผมขอใช้คำว่าหมอจ๊วด เลขาธิการแพทยสภาตอนนี้รออยู่ เสร็จจากตรงนี้เราจะไปที่แพทยสภาเลยเพื่อยื่นดูว่าในกรณีที่หากพบว่าการดำเนินการทั้งหลายไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ก็คงจะต้องมีการดำเนินการกับคุณหมอที่ต้องมีความรับผิดชอบในการสูญเสียหรือในการเสียชีวิตของสามีครูทราย ประเด็นที่ 3.ก็จะมีเรื่องของนักการพยาบาลที่มีหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยในเรื่องของโรคต่าง ๆ ตัวเองหากสมมุติว่าไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องของการวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนหรือถี่ถ้วน เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วต้องส่งต่อไปยังคุณหมอที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปยื่นที่สภาการพยาบาลต่อไปเพื่อให้ตรวจสอบพยาบาลคนดังกล่าว อีกประเด็นหนึ่งเราให้กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพประสานไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ว่าจะมีการพูดคุยเยียวยาในส่วนเบื้องต้นอย่างไรด้วย ในวันนี้ครูทรายได้มอบหน้าที่ให้ผมเป็นตัวกลางที่จะประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุกฝ่าย นั่นหมายความว่าถ้ากรมสนับสนุนการบริการสุขภาพพร้อมที่จะพูดคุยและเจรจากับทางโรงพยาบาลเอกชน เราก็จะขอพื้นที่ของกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพเป็นพื้นที่สำหรับการพูดคุยในเบื้องต้น อันนี้เฉพาะการเเสียหายในด้านของค่าสินไหมทดแทน แต่ในส่วนอื่นหรือคดีอาญาก็ยังคงจะดำเนินการอยู่ สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องดูว่าถ้าหากว่าไม่เป็นที่พอใจเราก็จะยื่นฟ้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่น การฟ้องในคดีอาญา การดำเนินคดีในทางแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะเรื่องนี้ตาม พรบ.สถานพยาบาลก็ให้อำนาจในการที่จะต้องมีส่วนที่จะรับผิดชอบก็คือผู้ประกอบการสถานพยาบาลต้องมีส่วนรับผิดชอบแน่นอนอยู่แล้ว กับอักประเด็นหนึ่งคือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพนี้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ผมคิดว่าเรื่องนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพอมีคำตอบในระดับหนึ่งแล้วจากที่เราได้พูดคุยกันแล้วว่าขั้นตอนบางอย่างมันขาดหายไปอย่างไร ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทางคุณหมออาคมที่จะต้องรับลูกต้อจากเรื่องที่เกิดขึ้น และผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ช้าคิดว่าภายในเวลาวันสองวันนี้ คุณหมออาคมได้ลงพื้นที่แล้วจะได้มาติดตามผลเรื่องนี้คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าผลการตรวจสอบเรื่องนี้
ครูทราย กล่าวว่า วันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นต้องขอขอบคุณทุก ๆ กลุ่มที่มาช่วยเหลือ ขอบคุณท่านธนกฤตที่ได้เข้ามายื่นมือช่วยเหลือประชาชนคนหนึ่งที่จริง ๆ ไม่เคยรู้จักใครมาก่อนเลย ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนจริง ๆ ฝากท่านธนกฤตดำเนินการเพราะไว้ใจให้ท่านช่วย ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ท่านก็แสดงถึงความจริงใจอยากช่วยเหลือจริง ๆ ก็ขอบคุณทุกคน
ตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางแพทย์เลย ข้อมูลในไทม์ไลน์ที่ให้ไปทางสถานพยาบาลเองก็ควรรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรที่มันจริงหรือไม่จริง เพราะว่าทางหนูก็อย่างบอกว่าสามีหนูพูดไม่ได้แล้วแต่หนูยังพูดได้ และหนูอยู่ในทุก ๆ เหตุการณ์ในวันนั้นกับสามี แล้วหนูก็เชื่อว่าสามีก็เชื่อใจหนูว่าหนูจะทำเพื่อเขาและเพื่อลูกได้ หนูเชื่อว่าวันนี้เขาก็ส่งกำลังใจและความจริงยังไงก็คือความจริงที่จะปรากฏออกมา แล้วหนูก็เชื่อว่าทีมที่อยู่ตรงนี้ทุกคนจะช่วยเหลือสืบหาความจริงให้กับครอบครัวหนูได้ ก็ให้เป็นตามขั้นตอนของกฏหมายแล้วหนูก็เชื่อใจว่าทุกคนที่เข้ามายื่นมือช่วยเหลือจะหาทางที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของหนูได้ เพราะตอนนี้หนูก็คิดอะไรไม่ออก แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันที่สวดวันสุดท้ายแล้วส่งเขาไปด้วยดี แล้วหนูก็รู้สึกสบายใจขึ้น อย่างน้อยหนูก็กลับไปบอกเขาว่ามีคนช่วยเขาเต็มไปหมดเลยนะ
อยากจะบอกพ่อภูมิว่าไม่ต้องห่วงนะ ทรายจะทำเพื่อพ่อภูมิเองแล้วจะดูแลขวัญใจให้ดีที่สุด
ด้านทันตแพทย์อาคมฯ ยืนยันว่าจะกรม สบส. พร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย โดยจะดำเนินการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง พร้อมรับหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างสถานพยาบาลและผู้เสียหายเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันด้วยดี