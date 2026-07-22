ย้อนรอยพิษ 'ล่าแม่มด' โลกออนไลน์ บทเรียนจาก 'หนุ่มรองเท้าขาด' สะท้อนดรามา “ลุงวิน”

ดรามาโลกออนไลน์พลิกครั้งใหญ่ เมื่อหญิงสาวที่อ้างว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์พยายามลวนลามหลังกลับจากคอนเสิร์ต “เจบี” ยอมรับว่าแต่งเรื่องขึ้นเอง หลังหลักฐานจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าถูกส่งถึงหน้าโรงแรมอย่างปลอดภัย เหตุการณ์นี้กลายเป็นอุทาหรณ์สำคัญถึงอันตรายของการตัดสินคนบนโลกออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันนี้ (22 ก.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่ถูกพูดถึงอย่างหนัก เมื่อเรื่องราวเตือนภัยของหญิงสาวรายหนึ่งที่เพิ่งกลับจากคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีชื่อดัง "เจบี" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถูกตีแผ่ว่าเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเองทั้งหมด โดยในตอนแรกหญิงสาวได้โพสต์ลงบน X (Twitter) อ้างว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาเข้าทางเปลี่ยวและพยายามลวนลาม จนเธอต้องตัดสินใจกระโดดลงจากรถหนีไปซ่อนตัว ทำให้ได้รับบาดเจ็บจนต้องเย็บแผลถึง 9 เข็ม เรื่องดังกล่าวมียอดรับชมหลายล้านวิว ทั้งยังมีสื่อหลักนำไปรายงานข่าว ส่งผลให้สังคมออนไลน์ต่างพากันรุมประณามและสาปแช่งวินมอเตอร์ไซค์คนดังกล่าวอย่างรุนแรง
ทว่าเรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อชาวเน็ตเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ ทั้งลักษณะของบาดแผลที่ดูไม่เหมือนแผลใหม่ จำนวนเข็มที่ไม่ตรงกับคำบอกเล่า รวมถึงข้อมูลเวลาในไฟล์ภาพที่ไม่สอดคล้องกับไทม์ไลน์ จนมีพลเมืองดีใน X ลงพื้นที่สืบหาความจริงและขอดูกล้องวงจรปิดจากโรงแรมที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าภาพในกล้องวงจรปิดบันทึกภาพวินมอเตอร์ไซค์มาส่งหญิงสาวหน้าโรงแรมอย่างปลอดภัย และเธอก็เดินเข้าโรงแรมไปตามปกติ โดยไม่มีเหตุการณ์กระโดดหนีหรือการทำร้ายร่างกายใดๆ ทั้งสิ้น
หลังหลักฐานมัดตัว หญิงสาวต้นเรื่องได้ออกมาโพสต์ยอมรับว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นเองเนื่องจากขาดสติและไม่ไตร่ตรอง โดยยืนยันว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นผู้บริสุทธิ์ ขณะที่ครอบครัวของเธออยู่ระหว่างติดต่อเจรจาเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณี
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สังคมต่างย้อนนึกถึงเคสอุทาหรณ์เมื่อปี 2557 ของ "ชายหนุ่มรองเท้าขาด" ช่างซ่อมแอร์ผู้บริสุทธิ์ที่เคยถูกศาลโซเชียลพิพากษาว่าเป็นโรคจิตแอบถ่ายใต้กระโปรง เพียงเพราะรองเท้าของเขาไหม้จนเป็นรูจากการทำงาน ส่งผลให้เขาต้องตกงานและสูญเสียอนาคตไปในพริบตา
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนสังคมถึงพิษภัยของการ "ล่าแม่มด" บนโลกออนไลน์ และการด่วนตัดสินคนอื่นโดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากไม่ได้พลเมืองดีที่ช่วยสืบหาความจริงในครั้งนี้ วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นคนหาเช้ากินค่ำก็อาจต้องตกเป็นเหยื่อของสังคมและสูญเสียอาชีพไปอย่างน่าเสียดาย