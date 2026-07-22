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สมพระเกียรติ ฉลอง 129 ปี ร.5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวไทยและสวีเดน ร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 คราวเสด็จเยือนสวีเดน วาระครบรอบ 129 ปี

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก โดยเวลานั้น ทรงตั้งพระทัยที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักและรัฐบาลยุโรป ศึกษาความก้าวหน้าด้านการบริหารประเทศ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนทรงแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความเป็นชาติเอกราชของสยาม นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ

ในวันสำคัญนี้ คนไทยในประเทศสวีเดนจึงร่วมใจกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านต่อเนื่องมายาวนาน สำหรับปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 129 ปี สมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ วัดปิยธรรมาราม ชุมชนเมืองรากุนดาและใกล้เคียง ชาวไทยและสวีเดน ร่วมน้อมถวายความเคารพ วางพวงมาลาและช่อดอกไม้ หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน และเป็นที่ตั้งของศาลาไทยแห่งเดียวในราชอาณาจักรสวีเดน

ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สถาปนาโดย รัชกาลที่ 5 ส่งวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ ChulaThaiYO (จุฬาไทยโย) ร่วม 40 ชีวิตบินลัดฟ้าไปร่วมแสดงยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ วง ChulaThaiYO ได้โชว์การแสดงทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ โหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์, ระบำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ, ระบำชุดไทยพระราชนิยม, เพลงลาวแพน, รำมโนราห์บูชายันต์ และ การแสดงชุดประเพณีไทย

พระชัชใช ศุภจาโร ประธานสงฆ์วัดปิยธรรมาราม
พระชัชใช ศุภจาโร ประธานสงฆ์วัดปิยธรรมาราม และเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศผู้เป็นหลักในการจัดงาน เล่าถึงการนำวงจุฬาไทยโยมาร่วมงานว่า มีจุดเรื่มต้นจากการเข้าไปหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 พร้อมแนวคิดทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

“สิ่งที่อาตมาคาดหวังไว้คือ อยากให้รอยเสด็จประพาสในครั้งนั้น ยังคงอยู่ในใจของทุกคน ทรงทำเพื่อประชาชน และนำความเจริญจากสิ่งที่ทรงศึกษาจากต่างประเทศมาปรับใช้กับคนไทย ซึ่งเราควรต่อยอดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความรู้ และภูมิปัญญาต่างๆ อย่างโคกหนองนาโมเดล ที่อาตมาก็ได้คุยกับ คุณวรเกียรติ สุจิวโรดม ทีมงาน อ.ยักษ์ นักธุรกิจเจ้าของชาวนามหานคร ณ หนองจอก กรุงเทพ ไว้แล้ว ให้ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ รวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ให้เป็นที่ปักหมุดของนักท่องเที่ยวให้มาดูมาศึกษา และอยากให้จุฬาฯเป็นแม่งานใหญ่ไปด้วยกัน”

พระชัชใช กล่าวต่อว่า งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสวีเดนที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและวิสัยทัศน์ของรัชกาลที่ 5 อย่างแท้จริง

ด้านนางสมปอง เอ็ดวาลล์ จากสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ กล่าวในฐานะประธานดำเนินงานว่ารู้สึกปลื้มใจที่งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

“สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ที่คนไทยมารวมตัวกัน มีความรักความสามัคคี เลยทั้งดีใจและตื้นตันใจที่งานออกมาดี หายเหนื่อยเลยค่ะ ที่เห็นทุกคนมีความสุข ได้กราบเสด็จพ่อ ร.5 ร่วมกัน เด็กๆ และอาจารย์จากจุฬาที่มาแสดงก็น่ารักมาก โชว์ได้ตื่นตาตื่นใจ ดูแล้วยิ่งใหญ่กว่าทุกปี อยากให้มาอีกค่ะ”

บรรยากาศเป็นไปอย่างงดงามด้วยมิตรภาพของผู้มาร่วมงาน ได้ชมศิลปวัฒนธรรมจากประเทศไทย ได้จับจ่ายซื้อสินค้า อาหาร และของที่ระลึก ที่คนไทยในสวีเดน ร่วมออกร้านอย่างคึกคัก

ภาพร่วมถวายความเคารพ และวางพวงมาลา









คนไทยและชาวสวีเดนตื่นตากับการแสดงวงจุฬาไทยโย



นางสมปอง เอ็ดวาลล์ ประธานดำเนินงาน สมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์

สมพระเกียรติ ฉลอง 129 ปี ร.5
ภาพร่วมถวายความเคารพ และวางพวงมาลา
สมพระเกียรติ ฉลอง 129 ปี ร.5
สมพระเกียรติ ฉลอง 129 ปี ร.5
สมพระเกียรติ ฉลอง 129 ปี ร.5
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