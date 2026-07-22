สมพระเกียรติ ฉลอง 129 ปี ร.5

ชาวไทยและสวีเดน ร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 คราวเสด็จเยือนสวีเดน วาระครบรอบ 129 ปี
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก โดยเวลานั้น ทรงตั้งพระทัยที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักและรัฐบาลยุโรป ศึกษาความก้าวหน้าด้านการบริหารประเทศ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนทรงแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความเป็นชาติเอกราชของสยาม นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ
ในวันสำคัญนี้ คนไทยในประเทศสวีเดนจึงร่วมใจกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านต่อเนื่องมายาวนาน สำหรับปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 129 ปี สมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ วัดปิยธรรมาราม ชุมชนเมืองรากุนดาและใกล้เคียง ชาวไทยและสวีเดน ร่วมน้อมถวายความเคารพ วางพวงมาลาและช่อดอกไม้ หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน และเป็นที่ตั้งของศาลาไทยแห่งเดียวในราชอาณาจักรสวีเดน
ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สถาปนาโดย รัชกาลที่ 5 ส่งวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์ หรือ ChulaThaiYO (จุฬาไทยโย) ร่วม 40 ชีวิตบินลัดฟ้าไปร่วมแสดงยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรก
ทั้งนี้ วง ChulaThaiYO ได้โชว์การแสดงทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ โหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์, ระบำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ, ระบำชุดไทยพระราชนิยม, เพลงลาวแพน, รำมโนราห์บูชายันต์ และ การแสดงชุดประเพณีไทย
พระชัชใช ศุภจาโร ประธานสงฆ์วัดปิยธรรมาราม และเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศผู้เป็นหลักในการจัดงาน เล่าถึงการนำวงจุฬาไทยโยมาร่วมงานว่า มีจุดเรื่มต้นจากการเข้าไปหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 พร้อมแนวคิดทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
“สิ่งที่อาตมาคาดหวังไว้คือ อยากให้รอยเสด็จประพาสในครั้งนั้น ยังคงอยู่ในใจของทุกคน ทรงทำเพื่อประชาชน และนำความเจริญจากสิ่งที่ทรงศึกษาจากต่างประเทศมาปรับใช้กับคนไทย ซึ่งเราควรต่อยอดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความรู้ และภูมิปัญญาต่างๆ อย่างโคกหนองนาโมเดล ที่อาตมาก็ได้คุยกับ คุณวรเกียรติ สุจิวโรดม ทีมงาน อ.ยักษ์ นักธุรกิจเจ้าของชาวนามหานคร ณ หนองจอก กรุงเทพ ไว้แล้ว ให้ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ รวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ให้เป็นที่ปักหมุดของนักท่องเที่ยวให้มาดูมาศึกษา และอยากให้จุฬาฯเป็นแม่งานใหญ่ไปด้วยกัน”
พระชัชใช กล่าวต่อว่า งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสวีเดนที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและวิสัยทัศน์ของรัชกาลที่ 5 อย่างแท้จริง
ด้านนางสมปอง เอ็ดวาลล์ จากสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ กล่าวในฐานะประธานดำเนินงานว่ารู้สึกปลื้มใจที่งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
“สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ที่คนไทยมารวมตัวกัน มีความรักความสามัคคี เลยทั้งดีใจและตื้นตันใจที่งานออกมาดี หายเหนื่อยเลยค่ะ ที่เห็นทุกคนมีความสุข ได้กราบเสด็จพ่อ ร.5 ร่วมกัน เด็กๆ และอาจารย์จากจุฬาที่มาแสดงก็น่ารักมาก โชว์ได้ตื่นตาตื่นใจ ดูแล้วยิ่งใหญ่กว่าทุกปี อยากให้มาอีกค่ะ”
บรรยากาศเป็นไปอย่างงดงามด้วยมิตรภาพของผู้มาร่วมงาน ได้ชมศิลปวัฒนธรรมจากประเทศไทย ได้จับจ่ายซื้อสินค้า อาหาร และของที่ระลึก ที่คนไทยในสวีเดน ร่วมออกร้านอย่างคึกคัก