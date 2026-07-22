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NIA ตอกย้ำ “The Year of Investment” SITE 2026 เชื่อมนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก เดินหน้าบทบาทใหม่ผ่าน NIA Venture

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประกาศความสำเร็จงาน SITE 2026 สร้างปรากฏการณ์ดันเม็ดเงินลงทุนสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของระบบนิเวศนวัตกรรมไทย ด้วยการยกระดับบทบาทจาก "ผู้สนับสนุน" ก้าวสู่การเป็น "ผู้ร่วมลงทุน" (Co-investor) ผ่านกลไก NIA Venture เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินให้สตาร์ตอัปไทยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึง Pre-IPO ก่อนปักธงลุยต่อในปีหน้าด้วยธีม SITE 2027: Scaleup to Global มุ่งผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงความสำเร็จของการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2026 (SITE 2026) ภายใต้แนวคิด “Global Innovation Impact: The Year of Investment” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2569 โดยชี้ว่า ตลอดปีที่ผ่านมา NIA ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “The Year of Investment” เพื่อยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมไทยจากการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การลงทุน และการเติบโตในระดับสากล โดยมี SITE 2026 เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผ่านการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคธุรกิจ และพันธมิตรจากทั่วโลกให้มาพบกันบนพื้นที่เดียวกัน จนเกิดความร่วมมือ การจับคู่ธุรกิจ และโอกาสการลงทุนที่สามารถต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า SITE 2026 ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ตอัปประจำปี แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้เล่นสำคัญของระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน สถาบันการศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และพันธมิตรจากต่างประเทศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตลอดการจัดงานสะท้อนความสำเร็จในหลายมิติ โดย SITE 2026 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วงการจัดงานกว่า 200 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจและการลงทุนต่อเนื่องอีกกว่า 800 ล้านบาท ภายในงานมีการยื่นคำขอจับคู่ธุรกิจ (Business Matching Requests) รวม 467 รายการ และสามารถจับคู่สำเร็จ 165 คู่ธุรกิจ ระหว่าง 81 สตาร์ตอัป กับนักลงทุน 36 ราย (VC/CVC) สะท้อนให้เห็นว่า SITE ได้ก้าวจากเวทีจัดแสดงนวัตกรรมไปสู่แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนวัตกรรมกับเงินทุนและตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจแล้ว SITE 2026 ยังสะท้อนความแข็งแกร่งของระบบนิเวศนวัตกรรมไทยผ่านความร่วมมือของเครือข่ายกว่า 600 องค์กรจาก 13 ประเทศ ครอบคลุมองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ นักลงทุน และผู้ประกอบการนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 42,000 คน พร้อมกิจกรรมสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กว่า 70 Sessions โดยวิทยากรระดับประเทศและนานาชาติกว่า 200 คน สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมกำลังกลายเป็นวาระร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.กริชผกา กล่าวว่า เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้ การยอมรับในระดับนานาชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่า SITE 2026 ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ตอัปประจำปี แต่ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง "นวัตกรรม – เงินทุน – ตลาด และ ความร่วมมือ" เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ The Year of Investment ที่ NIA ขับเคลื่อนมาตลอดปี 2026

ทั้งนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา NIA ทำหน้าที่วางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะ การสนับสนุนทุน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ขณะที่ SITE 2026 แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศดังกล่าวเริ่มมีความพร้อมมากขึ้น ทั้งด้านผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคธุรกิจ และพันธมิตรจากต่างประเทศ จนสามารถเปลี่ยน “โอกาส” ให้กลายเป็น “การลงทุน” และ “ความร่วมมือ” ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อระบบนิเวศเริ่มแข็งแรงและโอกาสการลงทุนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บทบาทของ NIA จึงต้องก้าวไปอีกขั้น จากการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบ่มเพาะและให้ทุนพัฒนานวัตกรรม สู่การเป็น “ผู้ร่วมลงทุน" (Co-investor) ผ่าน NIA Venture เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรมไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ผ่านการพิสูจน์ศักยภาพแล้ว แต่ยังต้องการเงินทุนเพื่อขยายตลาดและเติบโตในระดับสากล

NIA Venture ได้รับการออกแบบให้เป็นกลไกสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมตลอดเส้นทางการเติบโต ตั้งแต่ Seed Stage ไปจนถึง Pre-IPO ผ่านการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ขยายตลาด และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศในระยะยาว

ดร.กริชผกา กล่าวทิ้งท้ายว่า ความสำเร็จของ SITE 2026 จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของ The Year of Investment แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดย NIA ได้ประกาศธีม SITE 2027: Scaleup to Global ที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยจากการสร้างนวัตกรรมไปสู่การขยายธุรกิจ การระดมทุน และการสร้างพันธมิตรในระดับนานาชาติ

"หากปี 2569 คือปีแห่งการสร้างโอกาสการลงทุน ปี 2570 จะเป็นปีแห่งการเร่งการเติบโตสู่ระดับโลก เราต้องการเห็นผู้ประกอบการไทยไม่เพียงสร้างนวัตกรรมได้ แต่ต้องสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโต แข่งขัน และได้รับการยอมรับในตลาดโลก ผ่านการเข้าถึงเงินทุน ตลาด และเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ นี่คือทิศทางใหม่ของ NIA และเป็นก้าวต่อไปของ SITE 2027: Scaleup to Global" ดร.กริชผกา กล่าว




NIA ตอกย้ำ “The Year of Investment” SITE 2026 เชื่อมนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก เดินหน้าบทบาทใหม่ผ่าน NIA Venture
NIA ตอกย้ำ “The Year of Investment” SITE 2026 เชื่อมนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก เดินหน้าบทบาทใหม่ผ่าน NIA Venture
NIA ตอกย้ำ “The Year of Investment” SITE 2026 เชื่อมนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก เดินหน้าบทบาทใหม่ผ่าน NIA Venture