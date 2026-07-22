NIA ตอกย้ำ “The Year of Investment” SITE 2026 เชื่อมนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก เดินหน้าบทบาทใหม่ผ่าน NIA Venture

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประกาศความสำเร็จงาน SITE 2026 สร้างปรากฏการณ์ดันเม็ดเงินลงทุนสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของระบบนิเวศนวัตกรรมไทย ด้วยการยกระดับบทบาทจาก "ผู้สนับสนุน" ก้าวสู่การเป็น "ผู้ร่วมลงทุน" (Co-investor) ผ่านกลไก NIA Venture เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินให้สตาร์ตอัปไทยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึง Pre-IPO ก่อนปักธงลุยต่อในปีหน้าด้วยธีม SITE 2027: Scaleup to Global มุ่งผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงความสำเร็จของการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2026 (SITE 2026) ภายใต้แนวคิด “Global Innovation Impact: The Year of Investment” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2569 โดยชี้ว่า ตลอดปีที่ผ่านมา NIA ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “The Year of Investment” เพื่อยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมไทยจากการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การลงทุน และการเติบโตในระดับสากล โดยมี SITE 2026 เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผ่านการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคธุรกิจ และพันธมิตรจากทั่วโลกให้มาพบกันบนพื้นที่เดียวกัน จนเกิดความร่วมมือ การจับคู่ธุรกิจ และโอกาสการลงทุนที่สามารถต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า SITE 2026 ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ตอัปประจำปี แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้เล่นสำคัญของระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน สถาบันการศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และพันธมิตรจากต่างประเทศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตลอดการจัดงานสะท้อนความสำเร็จในหลายมิติ โดย SITE 2026 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วงการจัดงานกว่า 200 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจและการลงทุนต่อเนื่องอีกกว่า 800 ล้านบาท ภายในงานมีการยื่นคำขอจับคู่ธุรกิจ (Business Matching Requests) รวม 467 รายการ และสามารถจับคู่สำเร็จ 165 คู่ธุรกิจ ระหว่าง 81 สตาร์ตอัป กับนักลงทุน 36 ราย (VC/CVC) สะท้อนให้เห็นว่า SITE ได้ก้าวจากเวทีจัดแสดงนวัตกรรมไปสู่แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนวัตกรรมกับเงินทุนและตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจแล้ว SITE 2026 ยังสะท้อนความแข็งแกร่งของระบบนิเวศนวัตกรรมไทยผ่านความร่วมมือของเครือข่ายกว่า 600 องค์กรจาก 13 ประเทศ ครอบคลุมองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ นักลงทุน และผู้ประกอบการนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 42,000 คน พร้อมกิจกรรมสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กว่า 70 Sessions โดยวิทยากรระดับประเทศและนานาชาติกว่า 200 คน สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมกำลังกลายเป็นวาระร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ดร.กริชผกา กล่าวว่า เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้ การยอมรับในระดับนานาชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่า SITE 2026 ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ตอัปประจำปี แต่ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง "นวัตกรรม – เงินทุน – ตลาด และ ความร่วมมือ" เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ The Year of Investment ที่ NIA ขับเคลื่อนมาตลอดปี 2026
ทั้งนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา NIA ทำหน้าที่วางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะ การสนับสนุนทุน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ขณะที่ SITE 2026 แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศดังกล่าวเริ่มมีความพร้อมมากขึ้น ทั้งด้านผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคธุรกิจ และพันธมิตรจากต่างประเทศ จนสามารถเปลี่ยน “โอกาส” ให้กลายเป็น “การลงทุน” และ “ความร่วมมือ” ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อระบบนิเวศเริ่มแข็งแรงและโอกาสการลงทุนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บทบาทของ NIA จึงต้องก้าวไปอีกขั้น จากการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบ่มเพาะและให้ทุนพัฒนานวัตกรรม สู่การเป็น “ผู้ร่วมลงทุน" (Co-investor) ผ่าน NIA Venture เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรมไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ผ่านการพิสูจน์ศักยภาพแล้ว แต่ยังต้องการเงินทุนเพื่อขยายตลาดและเติบโตในระดับสากล
NIA Venture ได้รับการออกแบบให้เป็นกลไกสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมตลอดเส้นทางการเติบโต ตั้งแต่ Seed Stage ไปจนถึง Pre-IPO ผ่านการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ขยายตลาด และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศในระยะยาว
ดร.กริชผกา กล่าวทิ้งท้ายว่า ความสำเร็จของ SITE 2026 จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของ The Year of Investment แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดย NIA ได้ประกาศธีม SITE 2027: Scaleup to Global ที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยจากการสร้างนวัตกรรมไปสู่การขยายธุรกิจ การระดมทุน และการสร้างพันธมิตรในระดับนานาชาติ
"หากปี 2569 คือปีแห่งการสร้างโอกาสการลงทุน ปี 2570 จะเป็นปีแห่งการเร่งการเติบโตสู่ระดับโลก เราต้องการเห็นผู้ประกอบการไทยไม่เพียงสร้างนวัตกรรมได้ แต่ต้องสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโต แข่งขัน และได้รับการยอมรับในตลาดโลก ผ่านการเข้าถึงเงินทุน ตลาด และเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ นี่คือทิศทางใหม่ของ NIA และเป็นก้าวต่อไปของ SITE 2027: Scaleup to Global" ดร.กริชผกา กล่าว