'เนเน่ รัตติกาล' ปกป้องสิทธิ์! ประกาศชัดไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชี้เป้าแฟนคลับซื้อของแท้ช่วยศิลปินโดยตรง

กำลังโด่งดังระดับโลกก็เจอเรื่องกวนใจเข้าเสียแล้ว สำหรับ "เนเน่ รัตติกาล" สาวน้อยวัย 16 ปี ที่เพิ่งสร้างปรากฏการณ์โชว์พลังเสียงและโซโลกีตาร์ในรายการ America's Got Talent ซีซัน 21 ล่าสุดเจ้าตัวต้องออกโรงโพสต์เตือนภัย หลังพบร้านค้าหัวหมอนำรูปภาพไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมวอนแฟนคลับที่ต้องการสนับสนุนผลงาน ให้เลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้ผ่านช่องทางทางการอย่าง NeneRoyal เท่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และสนับสนุนรายได้สู่ศิลปินโดยตรง
วันนี้ (22 ก.ค.) เนเน่ รัตติกาล สาวน้อยวัย 16 ปี ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากการเข้าร่วมประกวดในรายการ America's Got Talent ซีซัน 21 การโชว์พลังเสียงและการโซโลกีตาร์ในเพลง "Zombie" ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เตือนกรณีมีร้านค้านำภาพของเธอไปผลิตและจำหน่ายเป็นสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมขอความร่วมมือแฟนคลับที่ต้องการสนับสนุน ให้เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายทางการของ NeneRoyal (แฟนเพจและเว็บไซต์) เท่านั้น
เพื่อรับประกันการได้ครอบครองสินค้าลิขสิทธิ์แท้และเป็นการสนับสนุนรายได้สู่ศิลปินโดยตรง ทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่าสินค้าจากแหล่งอื่นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และกล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เคารพผลงานและให้การสนับสนุนอย่างถูกต้องเสมอมา ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"สวัสดีค่ะทุกคน
ช่วงนี้เนเน่เห็นว่ามีคนนำรูปของเนเน่ไปผลิตเสื้อและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่หลายร้านหากทุกคนต้องการสนับสนุนเนเน่โดยตรง ขอความกรุณาซื้อสินค้าผ่าน เพจทางการของ NeneRoyal หรือ เว็บไซต์ทางการของ NeneRoyal เท่านั้นการสั่งซื้อผ่านช่องทางทางการ จะเป็นการสนับสนุนเนเน่โดยตรง และมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าของแท้ที่เนเน่ตั้งใจทำออกมาให้ทุกคนค่ะสินค้าที่จำหน่ายนอกเหนือจากช่องทางทางการ ไม่ใช่สินค้าที่เนเน่อนุญาตให้ผลิตหรือจำหน่ายนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและเคารพผลงานของเนเน่มาโดยตลอดนะคะ
Hi guys, I’ve noticed that there are many people selling shirts with my photos and name without my permission.If you’d like to support me (NeneRoyal), please make sure to purchase only from my official Facebook page or my official website.Buying through my official channels is the only way to ensure you’re getting authentic merchandise and directly supporting me and my work.Any merchandise sold outside of my official page or website is not officially authorized by me.Thank you so much for all your love and support. It truly means the world to me, and I’m grateful to have all of you on this journey."