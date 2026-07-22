ไม่ปล่อยผ่านภัยสังคม! หนุ่มแจ้งจับวินเฒ่าทำเนียนส่องใต้กระโปรงเด็กนักเรียน ตร.อุดมสุขคาดโทษจับตาพฤติกรรม

พลเมืองดีสุดทนพฤติกรรมภัยสังคม โพสต์คลิปแฉวินจักรยานยนต์รับจ้างสูงวัย ทำทีท่าใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงเด็กนักเรียนหญิงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อย่านคลองปักหลัก ล่าสุดตำรวจ สน.อุดมสุข ลงพื้นที่คุมตัวทำประวัติแล้ว ด้านพลเมืองดีลั่นไม่ปล่อยผ่าน ประกาศกร้าวหากพบพฤติกรรมซ้ำรอยเจอดีแน่ พร้อมฝากเตือนสังคมและผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Kantawat Pinsuwan" ได้ออกมาโพสต์ภาพแฉพฤติกรรมของวินจักรยานยนต์รายหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายแอบถ่ายใต้กระโปรงของเด็กนักเรียนบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ โดยทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"อุบาทสั.. ไม่ปล่อยผ่านน้ะจ้ะ แก่หงำเหงือกหัวหงอกหัวเถิกแค่ไหนกุไม่สน แจ้งตำรวจเรียบร้อย เด็กนักเรียนตัวน้อยๆมึงก็ไม่เว้น ต้องคุกเท่านั้นอ่ะมึงอ่ะ sus! (มีเป็นคลิป ส่งให้ตร. เรียบร้อย) พิกัดเซเว่นหน้าคลองปักหลัก"
ล่าสุด วันนี้ (22 ก.ค.) ทางผู้โพสต์ได้อัปเดตความคืบหน้าว่า
"ทางตำรวจได้เข้าดำเนินการกับทางวินเรียบร้อยแล้ว แต่มันอ้างว่าไม่ได้ถ่าย ในโทรศัพท์มันไม่มีรูปที่แอบถ่าย (เหมือนมันแค่ซูมเฉยๆ) ทั้งนี้ทางตรได้ทำประวัติกับทางวินเอาไว้เรียบร้อยแล้วน้ะครับ หลังจากนี้คอยจับตาดูพฤติกรรม ครั้งหน้าถ้าเจอรูปในโทรศัพท์โดนแน่นอน100% ฝากช่วยกันเตือนภัยด้วยน้ะครับผม พฤติกรรมมึงชัดเจนน้ะ มึงไม่ได้ถ่าย แต่มึงดูอะไรน้องเขา? เจอรอบหน้ากุขอช้อนก่อนน้ะแล้วค่อยแจ้งตร ...ทั้งเกลียดทั้งโมโห ขอบคุณพี่ๆตำรวจสน.อุดมสุขด้วยน้ะครับ"