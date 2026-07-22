ผบ.ทหารสูงสุด ลุยจันทบุรี ตรวจรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาแห่งแรก สั่งล็อกกุญแจ 3 ดอก ปิดช่องว่างหลักเขตแดนตามกติกาสากล

“วาสนา” เผยคลิปผบ.ทหารสูงสุด ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาแห่งแรก เผยเฟสแรกคืบหน้าแล้วกว่า 76% ชูความรัดกุมด้วยการสร้างประตูปิดคร่อมหลักเขตแดน พร้อมล็อกกุญแจ 3 ชั้น เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและรักษากติกาสากลอย่างเคร่งครัด
วันนี้ (22 ก.ค.) เฟซบุ๊ก “Wassana Nanuam” หรือ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะ พลเอกอุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลเอกชิดชนก นุชฉายา เสนาธิการทหาร พลเอกศราวุธ จันทร์พุ่ม ผบ.นทพ. และ พลเรือโทอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด และ น้าวาเอปรัชญา หาญเทียม ผบ.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
ลงพื้นที่ตรวจการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาแห่งแรก ที่ บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จาก หลักเขตที่ 52 - 54 ระยะทาง 1310 เมตร เฟส1 ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว สร้างไปแล้วประมาณ 76%
ก่อสร้าง โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)
ขณะที่ ช่องระหว่างรั้ว!! ปิดช่องแล้ว ทำประตูปิดคร่อม หลักเขตที่52 ตามกติกาสากล กม.ระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อตัวหลักเขต พร้อม ล็อคกุญแจ 3 ดอก