วิกฤตต้นน้ำ! "เช็ค สุทธิพงษ์" เผยคลิป "ทะเลข้าวโพด" ซัดสารเคมีอาบภูเขา ทำชาวบ้านไร้น้ำกิน พร้อมเปิดใจสุดห่วงเมื่อถูกถามหาทางออก

"เช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ" พิธีกรและผู้จัดรายการสารคดีชื่อดัง "คนค้นฅน" โพสต์คลิปสะเทือนใจ ตีแผ่วิกฤตการทำเกษตรเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง เผยภาพ "ทะเลข้าวโพด" ที่แลกมาด้วยการประโคมสารเคมีกำจัดวัชพืชอย่างหนัก ส่งผลกระทบขั้นวิกฤตต่อระบบนิเวศและแหล่งน้ำธรรมชาติ จนชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. เพจ "Check สุทธิพงษ์" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวกว่า 4 นาที ซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ภาพในคลิปแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของการทำเกษตรเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง หรือที่เรียกกันว่า "ทะเลข้าวโพด" ซึ่งกินพื้นที่ภูเขาหัวโล้นเป็นบริเวณกว้าง โดยประเด็นสำคัญคือการเปิดโปงกระบวนการเพาะปลูกที่ต้องพึ่งพาสารเคมีอย่างรุนแรง
ภายในคลิปเผยให้เห็นเกษตรกรในพื้นที่ต้องฉีดพ่นสารพิษกำจัดวัชพืชถึง 2-3 ขั้นตอนต่อรอบการผลิต เริ่มตั้งแต่การใช้ยาดูดซึม ยาเผาไหม้ ไปจนถึงยาคุมหญ้า ยิ่งไปกว่านั้น สภาพภูมิประเทศที่เป็นยอดเขาเปิดโล่ง ยังเป็นปัจจัยเร่งให้กระแสลมพัดพาสารเคมีเหล่านี้ฟุ้งกระจายไปในวงกว้าง และตกลงสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผลกระทบที่ตามมาทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อสารเคมีปริมาณมหาศาลตกค้างสะสมในชั้นดิน และถูกฝนชะล้างลงสู่แหล่งน้ำเบื้องล่างตามธรรมชาติ ทั้งในลำห้วยและแม่น้ำสายต่างๆ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถนำน้ำจากลำธารธรรมชาติมาใช้อุปโภคบริโภคได้อีกต่อไป ปัจจุบัน แหล่งน้ำสะอาดเพียงแหล่งเดียวที่ยังปลอดภัยคือระบบประปาภูเขา ซึ่งต้องต่อท่อตรงลงมาจากยอดเขาชั้นบนสุดที่ยังไม่ถูกรุกล้ำจากการเพาะปลูกเท่านั้น
ทั้งนี้ เช็ค สุทธิพงษ์ ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อความที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของปัญหาเชิงโครงสร้างและทางออกที่ยังตีบตัน โดยระบุว่า "สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุด เคยมีชาวบ้านถามว่า ถ้าไม่ให้เขาทำแบบนี้ แล้วจะให้เขาทำอย่างไร ผมตอบไม่ได้"