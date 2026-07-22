อย่าไว้ใจแค่ผลตรวจ! ผู้ป่วยแชร์ประสบการณ์เฉียดตาย ‘เส้นเลือดหัวใจตีบซ่อนเร้น’ รอดได้เพราะสังเกตอาการตนเอง

แม้ผลตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจขั้นพื้นฐาน ทั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทำอัลตราซาวนด์ หรือการวิ่งสายพานจะอยู่ในเกณฑ์ "ปกติ" แต่ร่างกายอาจกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ซ่อนอยู่ ผู้ป่วยจริงแชร์อุทาหรณ์เตือนภัยเงียบ "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 99%" ที่รอดชีวิตมาได้เพราะไม่เพิกเฉยต่ออาการเหนื่อยง่ายและเจ็บแปลบที่หน้าอกซ้าย พร้อมย้ำเตือนสังคมให้หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองเป็นหลัก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "วุฒิวัฒน์ ภัทรสุริยานันท์" ออกมาโพสต์ข้อความเผยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นภัยเงียบที่อาจแฝงตัวอยู่ได้แม้ผลการตรวจประเมินทางคาร์ดิโอโลยีขั้นพื้นฐาน เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) อัลตราซาวนด์หัวใจ (Echo) การวิ่งสายพาน หรือผลเลือด จะอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดก็ตาม
ผู้ป่วยจึงไม่ควรชะล่าใจกับผลตรวจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องหมั่นประเมินอาการทางกายภาพของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติ หายใจไม่อิ่ม หรือรู้สึกเจ็บแปลบบริเวณหน้าอกซ้าย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบขั้นวิกฤต ดังนั้น การตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองและการไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านั้น จึงเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการผลักดันให้เกิดการตรวจวินิจฉัยเชิงลึกและการรักษาที่ทันท่วงที ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"โรคเส้นเลือดหัวใจตีบอย่าชะล่าใจแม้ค่าทุกอย่างจะปกติ ช่วงนี้มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องอาการของคนเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วเสียชีวิตโดยแพทย์ไม่ยอมตรวจEKGให้ เจียจะมายกตัวอย่างของเจียให้ฟังว่าแม้ผลของ EKGจะปกติทุกอย่างแต่อย่าชะล่าใจ ให้สังเกตุอาการของตัวเอง ว่าตัวเองรู้สึกว่ามันผิดปกติไหม ผลตรวจเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจปกติแทบทุกอย่าง
คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ,echoหัวใจปกติ,ติดเครื่องดูการเต้นหัวใจ24ชมปกติ,เจาะเลือดตรวจค่าว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจปกติ,วิ่งสายพานปกติ,มีค่าแคลเซี่ยมสกอที่ปานกลางแต่ยังไม่สูง(111)
แต่ๆๆๆเจียสังเกตุตัวเองว่ามันยังไม่ปกติ เพราะเหนื่อยง่าย หายใจไม่ทั่วท้อง เสียวๆบริเวณหน้าอกด้านซ้าย สรุปเส้นเลือดหัวใจตีบ99% 1เส้น อีกเส้นตีบ80-90%และมีเส้นเลือดฝอยตีบอีก3-4เส้น ที่ออกมาพิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อจะบอกทุกคนว่าให้หมั่นสังเกตุตัวเราเอง ไม่มีใครจะรู้ความผิดปกติของตัวเองได้มากเท่าตัวเราเองและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป"