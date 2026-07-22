ต่อลมหายใจผู้ป่วยแผลไหม้! สภากาชาดฯ เดินหน้ามอบ "ผิวหนังบริจาค" ช่วยเหยื่อแผลไหม้รุนแรง

สภากาชาดไทยยืนยันความพร้อมเดินหน้าส่งมอบ "ผิวหนังบริจาคจากเพื่อนมนุษย์" สู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็น "เกราะป้องกันธรรมชาติที่ดีที่สุด" ในการต่อลมหายใจผู้ป่วยวิกฤต พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างทานอันยิ่งใหญ่ มอบเนื้อเยื่อเป็นของขวัญแห่งชีวิตที่ส่งต่อความหวังได้อีกหลายชีวิต
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. เพจ “สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society” ได้ออกมาโพสต์ทางว่าศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ขอยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลและทีมแพทย์ทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์จะใช้ "ผิวหนังบริจาคจากเพื่อนมนุษย์" เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยที่มีบาดแผลไหม้รุนแรง (Skin Burn)
ทำไมผิวหนังบริจาคถึงมีความสำคัญ?
ผิวหนังบริจาคถือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยทำหน้าที่เป็นวัสดุปิดแผลชั่วคราวจากธรรมชาติที่ดีที่สุด ช่วยลดการสูญเสียน้ำและโปรตีนออกจากร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อ และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและฟื้นตัวได้ดีขึ้น - ศ.นพ.อภิชัย อังพัทธ์ กรรมการคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ทางศูนย์ฯ ยินดีเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดสรร และจัดส่งผิวหนังบริจาคไปยังสถานพยาบาลที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของผู้ป่วย
ขอขอบคุณ "ผู้บริจาคเนื้อเยื่อ"
สภากาชาดไทยขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงสุดต่อผู้บริจาคเนื้อเยื่อและครอบครัวทุกท่าน ผู้ซึ่งได้มอบ "ทานอันยิ่งใหญ่" คือการบริจาคเนื้อเยื่อที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานแล้วหลังจากการเสียชีวิต เพื่อส่งต่อชีวิตและความหวังใหม่ให้แก่ผู้ป่วยบาดแผลไหม้ที่กำลังรอคอยการรักษา
ร่วมเป็น "ผู้ให้" ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
เชิญชวนบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ
เพื่อมอบ "ของขวัญแห่งชีวิต" ให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต การบริจาคเพียงหนึ่งครั้งสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายคน
ท่านที่สนใจสามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ที่:
คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
E-mail: odc-tsb@redcross.or.th
Line ID: odctsb
โทรศัพท์: 0 2256 4045-6 กด 4 (คลังเนื้อเยื่อ)
มือถือ: 09 2247 9864