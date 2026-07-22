รศ.ดร.ธนชาติ เสนอทุ่มงบสร้าง GPU Server ในไทย ใช้ AI Open-weight ลดพึ่งพาต่างชาติ

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เสนอแนวคิดให้ภาครัฐนำงบประมาณหลายร้อยล้านบาทไปลงทุนติดตั้ง GPU Server ภายในประเทศ พร้อมใช้โมเดล AI แบบ Open-weight ระดับโลกผ่านแพลตฟอร์ม TH-AI Passport (AiPass) แทนการพึ่งพาโมเดลเชิงพาณิชย์ของต่างชาติ โดยระบุว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน API และ Token ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนา AI ของคนไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลไปประมวลผลในต่างประเทศอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดให้คุ้มครองข้อมูลและประมวลผลภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแถวหน้าของประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความ เสนอแนวคิดหากนำงบประมาณหลายร้อยล้านบาทไปลงทุนติดตั้ง GPU Server ภายในประเทศ และใช้โมเดล AI แบบ Open-weight ระดับโลก เช่น Kimi, GLM, Qwen, Mistral และ Gemma ผ่านแพลตฟอร์ม TH-AI Passport (AiPass) จะช่วยลดการพึ่งพาโมเดลเชิงพาณิชย์ของต่างชาติ ลดค่าใช้จ่ายด้าน API และ Token ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายด้านอธิปไตยทาง AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และสตาร์ทอัพไทยเข้าถึง AI คุณภาพสูงได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการพัฒนา AI Apps และ AI Agents สร้างระบบนิเวศ AI ของไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
โดยเจ้าตัวยังเห็นว่าแนวทางดังกล่าวสามารถสอดคล้องกับ TOR ที่กำหนดให้มี 8 โมเดลและรองรับโมเดล Open-weight ที่มีผลการประเมินระดับสากล อีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลไปประมวลผลในต่างประเทศอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ข้อมูลถูกประมวลผลภายในประเทศไทย ทั้งนี้ รศ.ดร.ธนชาติ ได้ระบุข้อความว่า
“ถ้าเอางบหลักหลายร้อยล้านบาทมาติดตั้ง GPU Server ในประเทศ แล้วใช้ Open-weight Models ชั้นนำต่าง ๆ เช่น Kimi K3, GLM 5.2, Qwen 3.6, Mistral และ Gemma ซึ่งหลายโมเดลเริ่มมีความสามารถสูสีกับ Frontier Models อย่าง Opus 4.8, GPT-5.5 และ Gemini 3.1
แล้วเราก็เปิดให้ประชาชน คนทำงาน นักเรียน และนักศึกษา ใช้โมเดลเหล่านี้ผ่านโครงการ TH-AI Passport (AiPass) โดยใช้ UI ของ AiPass เป็นช่องทางเรียกใช้โมเดลเหล่านั้น แทนที่จะไปใช้ Proprietary Models ของบริษัทต่างชาติ
เราก็ไม่ต้องเสียค่า Token ในการประมวลผลบน Server ต่างประเทศ แถมยังได้อธิปไตยทาง AI เพราะข้อมูลไม่ต้องถูกส่งออกไปประมวลผลในต่างประเทศ
คนไทยได้ใช้ Token อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียค่า API (Token) ให้ต่างชาติ คนไทยสามารถใช้งานโมเดลดี ๆ ได้มากขึ้น จะอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ผู้พัฒนาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าประมวลผลมากนัก แถมยังได้ลูกเล่นต่าง ๆ จากโมเดลเหล่านี้อีกมากมาย ทั้งภาพ เสียง และวิดีโอ
นอกจากนี้ เมื่อไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เราสามารถแจก Token ให้บริษัท Startup หรือบริษัทของคนไทย เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนา AI Apps และ AI Agents ได้อีกมากมาย สร้างระบบนิเวศ AI ของไทย และทำให้คนไทยมี AI ดี ๆ ใช้งานอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีนักพัฒนามาช่วยสร้าง Features ใหม่ ๆ ให้กับ AiPass ได้อย่างต่อเนื่อง
การใช้งาน AI ในวันนี้ ไม่ใช่การมีโมเดลให้เลือกจำนวนมาก แต่คือการมี App ที่มี Features ช่วยให้คนทำงานได้จริง
เมื่อโครงการครบหนึ่งปี ประเทศก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานให้คนไทยใช้ AI ได้ต่อไปอีกนาน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
เพิ่มเติมครับ ถ้าดู TOR แล้ว ทำตามนี้ก็น่าจะทำได้เพราะเขาต้องการ 8 Models และระบุว่า อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ ต้องเป็นโมเดลระดับสากลที่มีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 5 อันดับ แรกของผลการประเมินมาตรฐานนานาชาติในรายงานของ MMLU, GPQA, HumanEval, MMMU ภายใน 12 เดือน ซึ่ง Open-weight models ก็ติดอันดับ
แถมการทำแบบนี้ จะทำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อ 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยอย่างสูงสุด
ซึ่งตอนนี้กลับนำข้อมูลไปประมวลผลในต่างประเทศ ที่ดูจะขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการ“