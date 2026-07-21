อุกอาจ! คนร้ายเข็นคาร์บอมบ์เข้า สภ.ตันหยงหลังเก่า ก่อนระเบิดรุนแรง

คนร้ายก่อเหตุคาร์บอมบ์บริเวณหน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) อ.เมืองนราธิวาส ใช้รถเก๋งบรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเข็นเข้าไปก่อนเกิดระเบิดอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และชุดอีโอดีเข้าปิดล้อมตรวจสอบพื้นที่ เร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี พร้อมขอประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1341
รายงานข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.20 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบก่อเหตุด้วยรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยง (หลังเก่า) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่า คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ซึ่งภายในบรรจุวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง เข็นรถคันดังกล่าวเข้าไปบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยง (หลังเก่า) ก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้พื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหาย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (อีโอดี) ได้เข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชน หากพบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย หรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.