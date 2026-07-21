ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าฯในโอกาสต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะอัยการ กรรมการของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันนี้ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายโกวิทย์ ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด นายอนุชา วัฒนวิภา อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายศกร หลิมศิริวงษ์ เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย