‘วรวุฒิ’ อดีตซีอีโอ OfficeMate ปรามกระแส ‘ไอศกรีมสกู๊ปละ 500’ เตือนสติอย่าฟุ้งเฟ้อตามเทรนด์ พร้อมเชียร์ร้านอาหารคุณภาพดีราคาเป็นธรรม

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) หรือ OfficeMate ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ดึงสติสังคมวิพากษ์กระแสการบริโภคสินค้าราคาสูงเกินจริง โดยเฉพาะประเด็น "ไอศกรีมสกู๊ปละ 500 บาท" และ "กาแฟแก้วละพัน" ชี้ผู้บริโภคควรประเมินความคุ้มค่าและสถานะทางการเงินของตนเอง พร้อมแนะให้สังคมหันมาสนับสนุนผู้ประกอบการที่นำเสนอสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา นายวรวุฒิได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Worawoot Ounjai" ระบุถึงกระแสความนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มระดับไฮเอนด์ โดยยอมรับว่าแม้ตนจะมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายค่ากาแฟหลักพันหรือไอศกรีมราคาหลักห้าร้อยบาท แต่ในแง่ของความคุ้มค่าถือว่าเกินกว่าจะรับได้ พร้อมให้มุมมองจากประสบการณ์ส่วนตัวว่า การใช้จ่ายควรเลือกจ่ายให้กับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบอย่างแท้จริงเท่านั้น
“ผมคิดว่า ผมมีเงินพอจะกินกาแฟแก้วละพัน หรือไอติมสกู๊ปละ 500 กว่าบาทนะ แต่ผมทำใจจ่ายไม่ลงจริงๆ ก็รู้และเชื่อว่ามันของดีนะ แต่สำหรับผม price/value มันเกินจะรับได้” นายวรวุฒิ ระบุ
นอกจากนี้ อดีตผู้บริหารออฟฟิศเมทยังได้กล่าวเตือนสติค่านิยมการบริโภคตามกระแสว่า ไม่ควรใช้จ่ายเกินตัวเพื่อตามเทรนด์สินค้าไฮเอนด์ทุกอย่าง หากไม่ดูเงินในกระเป๋าของตนเอง เนื่องจากที่ผ่านมามีตัวอย่างของคนที่ชีวิตพังจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวมาเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้ยกตัวอย่างแบบติดตลกถึงการทำไอศกรีมโฮมเมดระดับ "Ultra Smooth" ทานเองที่บ้าน โดยใช้เพียงผงไมโล นมสด และนมข้นหวาน นำไปแช่ช่องฟรีซและใช้ช้อนขูดทาน ซึ่งได้รสชาติที่อร่อยโดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนทำไอศกรีมไกลถึงอิตาลี
ล่าสุดในวันนี้ (21 ก.ค.) นายวรวุฒิ ได้โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำถึงการชื่นชมและสนับสนุนร้านอาหารหรือร้านขนมที่นำเสนอความอร่อยในราคาสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้คนหมู่มากสามารถเข้าถึงของดีได้ในราคาที่จ่ายไหว พร้อมชี้ให้เห็นถึงกลไกตลาดที่อาจบิดเบี้ยวจากการแห่ตามกระแสไม่ว่าจะเป็น การที่ผู้บริโภคแห่แหนไปให้ความสนใจสินค้าที่มีราคาแพงจัด ส่งผลให้บรรทัดฐานราคาสินค้าในตลาดพุ่งสูงขึ้นแบบยกแผง ยกตัวอย่างเช่น ราคากาแฟในปัจจุบันที่แก้วละกว่าร้อยบาทกลายเป็นเรื่องปกติและสินค้าหลายรายการมีราคาแพงแต่กลับไม่อร่อยสมราคา โดยอาศัยเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งมองว่าสินค้ากลุ่มที่แพงมากและอร่อยจริง ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของตลาดเฉพาะกลุ่มไปจะดีกว่า
สุดท้าย นายวรวุฒิได้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจและค่านิยมของสังคมไทยว่า “ประเทศเรารายได้ไม่สูงแต่รสนิยมสูงกว่ารายได้มาก” พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสนับสนุนและแนะนำร้านค้าที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพระดับสูงและราคาที่ย่อมเยา (เช่น กาแฟคุณภาพดีในราคา 50-60 บาท) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำสินค้าดีราคาเป็นธรรมให้สามารถเติบโตต่อไปได้