หายนะความมั่นคง! เพจดังแกะรอยดาวเทียมยัน "แผนที่ลับหลุด" ของจริง 100% ซัดสื่อชุ่ย-รัฐประมาท ปล่อยความลับทหารรั่วไหล

จากกรณีภาพแผนที่ทางยุทธวิธีหลุดว่อนสื่อ ล่าสุดเพจดังด้านประวัติศาสตร์ทหารเปิดหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียม (OSINT) ตีแผ่ความจริง ชี้พิกัดฐานที่ตั้งและร่องรอยยุทโธปกรณ์ทหารกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนตรงตามแผนที่ลับทุกประการ พร้อมตั้งคำถามถึงความหละหลวมของสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปล่อยข้อมูลระดับความมั่นคงรั่วไหล ชี้หากพลเรือนเข้าถึงได้ ฝ่ายตรงข้ามย่อมฉวยเป็นข้อได้เปรียบทางทหาร หวั่นส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมแบบเปิด กับแผนที่ทางยุทธวิธีที่หลุดออกสู่สาธารณะ พบว่าตำแหน่งฐานที่ตั้งและแนววางกำลังของทหารกัมพูชาบริเวณชายแดน เช่น เขาประสิทธิโส และภูผี มีความสอดคล้องกับแผนที่อย่างแม่นยำ แม้ภาพถ่ายดาวเทียมจะไม่สามารถระบุยุทโธปกรณ์ที่ซ่อนพรางไว้ได้ทั้งหมด แต่ร่องรอยทางยุทธวิธี เช่น รอยสายพานรถถังและการขยายสิ่งปลูกสร้าง ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่าแผนที่ดังกล่าวเป็นของจริง ผู้เขียนจึงมุ่งวิพากษ์วิจารณ์ความหละหลวมและไร้ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยให้ข้อมูลความลับทางทหารรั่วไหล พร้อมทั้งเตือนสติว่าไม่ควรประมาทขีดความสามารถด้านการข่าวของฝ่ายตรงข้าม เพราะหากพลเรือนทั่วไปยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ กองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าย่อมนำข้อมูลที่หลุดนี้ไปใช้เป็นข้อได้เปรียบทางทหารได้อย่างแน่นอน ซึ่งสะท้อนถึงความประมาทที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความ
"ภาพถ่ายดาวเทียมเทียบกับแผนที่ที่หลุดมีหน้าตาเป็นอย่างไร พวกนี้เป็นฐานทหารเขมรที่ถูกระบุในแผนที่ทางทหารที่หลุดออกมาในสื่อ ภาพถ่ายดาวเทียมตัวนี้มันอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมด เพราะมันไม่ได้ชัดแบบสุดยอด มองเห็นทะลุต้นไม้ใบหญ้า แต่มันก็สามารถบอกได้ว่าที่แผนที่ที่ระบุไว้มันมีฐานทหารเขมรอยู่จริงหรือไม่ ที่ผมตัดเอามาให้ดู แผนที่จริงๆมันชัดกว่านี้นะครับแต่ผมแคปมาอีกทีเพื่อตัดส่วนที่ตั้งทหารไทยออก
ส่วนที่ผมตัดออกมาให้ดูคือเขาประสิทธิโส และภูผี ซึ่งในแผนที่ระบุว่า ที่เขาประสิทธิโสมีหน่วยของทหารกัมพูชา กำลังขนาดหมวด มีอาวุธ ค.82 และ ปรส.ซึ่งในภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีฐานทหารกัมพูชาอยู่จริงตามที่แผนที่ระบุ(แต่เดิมมันมีฐานทหารเขมรเก่าอยู่ แต่ปัจจุบันมีการสร้างถนนและขยายฐานใหญ่ขึ้นมาก) ส่วนอาวุธยิงสนับสนุนนั้นภาพถ่ายดาวเทียมมองไม่เห็นหรอกครับมันซ่อนอำพรางไว้ และอีกอย่างภาพที่ผมหาได้ชัดสุดเท่านี้แหละ ต่อมาคือภูผี ภูผีคือฐานทหารเขมรที่ตั้งยันแนวป้องกันปราสาทโดนตรวลของทหารไทย เดิมก็มีฐานอยู่แล้วเยอะแยะไปหมด หลังจากรบกันยิ่งเยอะไปกันใหญ่
จุดที่แผนที่ระบุว่ามีฐานขนาดกองร้อย มีปืนขนาด 57 มม. และปืนขนาด 100 มม. กระจายตัวหลบๆอยู่ แต่ที่สำคัญมีรถถัง T55
เมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆในภาพถ่ายดาวเทียมถึงแม้จะไม่พบรถถังก็จริง แต่มีร่องรอยคล้ายหลุมจอดรถถัง(แต่ก็ไม่ชัวร์นะครับ) และฐานปืน แต่ที่ชัวร์ที่สุดคือมีรอยสายพานหรือ Track ของรถถังวิ่งเข้าไปในป่าตรงที่ผมชี้ให้เห็น จึงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันมีรถถังแถวนี้จริง ส่วนที่จุดที่สามคือตรงบริเวณกองร้อยที่ 3 กองพันสนับสนุนที่371 มีฐานอยู่ในป่าค่อนข้างทึบแต่ก็เห็นสิ่งปลูกสร้างผ้าเต็นท์บ้างครับ
จริงๆโดยในแผนที่ภาพใหญ่จะเห็นจุดที่ตั้งกองร้อยที่ 1 2 3 ของกองพันสนับสนุนที่ 371 ตั้งประจัญหน้ากับทหารไทย ตลอดจนฐาน บก.พัน ของ สสน 371 ซึ่งฐานในแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมก็ตรงกันทุกจุด แต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูเท่านั่นแหละ
ปล.บางอย่างดาวเทียมมองไม่เห็นหรอกครับ แต่แน่ๆหลายอย่างมันตรงกับแผนที่ที่หลุด ที่เอาออมาให้ดูจะได้รู้ถึงความชุ่ยของทุกฝ่าย และความไร้สมองของสื่อบางเจ้า ใครยังคิดว่าเป็นแผนที่ปลอมก็คิดไปครับ ไปฟัง อ.วันวิชิต กับพี่เล็กที่ผมโพสต์ไปโพสต์ที่แล้วละกันครับว่ามันของจริงไหม
แล้วใครควรจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ ที่แน่ๆสื่อเจ้าที่ทำหลุดก็ยังเงียบเหมือนเดิม นี่คือตัวอย่างที่ผมจะทำให้ดูว่า ผมคือ คนธรรมดาแต่ชอบศึกษาเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 ชอบภาพถ่ายชอบแผนที่ ซึ่ง skill ของผมสู้ทหารไม่ได้แน่นอนครับ ผมมือสมัครเล่น ผมยังสามารถหาหลักฐานจากแหล่งข้อมูลเปิดเอามายืนยันได้ สำหรับทหารเขมรที่มันเป็นทหารจริงๆเขาจะดูไม่ออกเช็คไม่ได้จริงหรือว่าแผนที่จริงหรือไม่จริง มันมีทั้งโดรน มีการตรวจการณ์ต่างๆ มันไม่ได้โง่ครับ ถ้ามันโง่ มันไม่สามารถยึดดินแดนเราได้เยอะขนาดนี้หรอกครับ คนไทยบางคนหรือเปล่าที่โง่และขาดความรับผิดชอบ"