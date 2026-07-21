"จ่าโอ" เตรียมงัดไม้เด็ด ทำคลิปภาษาอังกฤษอ้อนทหารสหรัฐฯ เทโหวตหนุน "เนเน่"

ไม่ใช่แค่เสียงเดียวจากแดนไกล! 'จ่าโอ' ทหารเรือชาวไทยในกองทัพสหรัฐฯ ตอบรับกระแสแฟนคลับ ประกาศจุดยืนสนับสนุน 'น้องเนเน่' เต็มร้อย พร้อมเผยไม่ได้โหวตแค่คนเดียว แต่เตรียมงัดไม้เด็ดทำคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษอ้อนเพื่อนร่วมค่ายทหารอเมริกันให้ช่วยเทคะแนนโหวตแบบ 'เทหมดหน้าตัก' งานนี้สะท้อนภาพความสามัคคีและพลังสนับสนุนของคนไทยในต่างแดนที่ไม่มีขีดจำกัด
จากกรณีการรวมพลังสนับสนุน "น้องเนเน่" โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก "จ่าโอ ในกองทัพเรือมะกัน" ซึ่งเป็นชายไทยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีกระแสเรียกร้องจากแฟนคลับชาวไทยจำนวนมากที่ส่งข้อความมาทางกล่องข้อความ เพื่อขอให้ช่วยเป็นกำลังสนับสนุน ซึ่งทางจ่าโอได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า
"มีคนทักมาเยอะมาก 'จ่าโออยู่อเมริกาอย่าลืมโหวต ให้น้องเน่เน่นะครับ' จ่าจะตอบว่า ไม่เพียงแค่ vote ให้ล้าน% แต่ยังปลุกระดมคนในกองทัพอเมริกา vote ให้อีกด้วยครับ เทหมดหน้าตัก"
และล่าสุด วันนี้ (21 ก.ค.) จ่าโอได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยประกาศเตรียมใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อขยายฐานคะแนนเสียงไปยังกลุ่มเพื่อนทหารชาวอเมริกันโดยเตรียมจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการสื่อสารในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เพื่อสื่อสารตรงถึงเพื่อนกำลังพลในกองทัพสหรัฐอเมริกา ให้เท เสียง Vote มาที่น้อง เน่เน่