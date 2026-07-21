ม.เกษตรฯ เตือนภัย! มิจฉาชีพปลอมเอกสาร หลอกสมัครโครงการแลกเปลี่ยน สูญเงินหลายราย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประกาศเตือนภัย หลังพบมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัย พร้อมปลอมแปลงเอกสารราชการ หลอกชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก่อนเรียกเก็บเงินและหลอกให้โอน จนมีผู้เสียหายหลายราย ย้ำมหาวิทยาลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
วันนี้ (21 ก.ค.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประกาศเตือนภัยด่วนถึงนิสิต ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป หลังตรวจพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยและปลอมแปลงเอกสารราชการ ชักชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินและหลอกให้โอนเงิน จนส่งผลให้มีผู้ได้รับความเสียหายแล้วหลายราย
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับโครงการที่ถูกกล่าวอ้าง และไม่ได้มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานใด ดำเนินการรับสมัครหรือเรียกเก็บเงินในลักษณะดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากนิสิต ผู้ปกครอง และประชาชน โปรดเพิ่มความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัย และขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจดำเนินการหรือโอนเงินทุกกรณี
หากพบพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว หรือทราบว่านิสิตได้รับความเสียหาย ขอความกรุณาติดต่อแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่
-กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: โทร. 02-118-0150-9
-กองวิเทศสัมพันธ์ (IAD): โทร. 02-942-8858, 02-942-8172–3, 02-942-8683
-ศูนย์เกษตรรวมใจ (แจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง): โทร. 02-579-5526, 02-942-8119, 02-942-8222, 081-612-0311
อีเมล: saku@ku.th, fro@ku.th, iad@ku.th
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเร่งสื่อสารข้อมูลอย่างเป็นทางการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุด พร้อมขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางที่เป็นทางการ และร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นต่อไป