ข่าวคลาดเคลื่อน! อ้างญี่ปุ่นทิ้งไทยทุ่มช่วยกองทัพกัมพูชา 100 ล้าน ยันช่วยทั้งสองฝ่ายตามโครงการ OSA มูลค่าเท่ากัน

พบข่าวปลอม อ้างญี่ปุ่นหันไปหนุนกัมพูชาและทอดทิ้งไทย ชี้เป็นข้อมูลบิดเบือน ระบุญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงผ่านโครงการ OSA ทั้งไทยและกัมพูชาในวงเงิน 500 ล้านเยน หรือราว 100 ล้านบาทเท่ากัน โดยไทยได้รับการสนับสนุนด้านการบรรเทาภัยพิบัติและการค้นหา-กู้ภัยทางทะเล
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก "เล่าสงคราม เศรษฐกิจ" โพสต์ข้อความอ้างว่า ญี่ปุ่นเตรียมย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังกัมพูชา พร้อมทุ่มงบประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 500 ล้านเยน สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารให้กองทัพบกกัมพูชา และเรือลาดตระเวนให้กองทัพเรือกัมพูชา พร้อมระบุว่า ญี่ปุ่นกำลังลดบทบาทความร่วมมือกับไทย หันไปเพิ่มบทบาทในกัมพูชาเพื่อถ่วงดุลจีนนั้น
ล่าสุด มีการยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะกัมพูชา แต่ยังให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยภายใต้โครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบให้เปล่า (Official Security Cooperation: OSA) ในวงเงินเท่ากัน คือประเทศละ 500 ล้านเยน หรือประมาณ 100 ล้านบาท
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2569 กระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารญี่ปุ่นประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือการดำเนินโครงการ OSA ระหว่างทั้งสองประเทศ
การหารือมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ OSA 2025 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไทยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 และมีการลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างนายโอทาคา มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กับ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการ OSA 2026 ในอนาคต
สำหรับโครงการ OSA 2025 ญี่ปุ่นจะสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) มูลค่า 500 ล้านเยน ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงของไทย ควบคู่กับการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
ทั้งนี้ โครงการ OSA เป็นกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มุ่งสนับสนุนประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดและค่านิยมร่วมกัน (Like-Minded Countries) ผ่านการสนับสนุนยุทโธปกรณ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคง เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ และส่งเสริมสันติภาพกับความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในภาพรวม