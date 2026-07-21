BMSP เผย ปีเดียว โตกว่า 285% ด้วย Securonix พร้อมขยายงานสู่ MSSP ทั่วไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

เมื่อภัยคุกคามไซเบอร์ทวีความซับซ้อน BMSP จึงเดินหน้าก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ ด้วยการนำแพลตฟอร์ม Cloud-native แบบ Multi-tenant ของ Securonix มายกระดับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย (SOC) การผสานขีดความสามารถของ AI อัจฉริยะเข้ากับระบบอัตโนมัติ ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลมหาศาล ย่นเวลาการตรวจจับภัยคุกคาม และแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไซเบอร์ได้อย่างตรงจุด ส่งมอบผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยที่วัดผลได้จริงให้กับองค์กรทุกระดับ
BMSP ขยายศักยภาพการดำเนินงาน SOC แบบ Multi-tenant ด้วย Securonix เพื่อเร่งการเติบโตของลูกค้า ยกระดับผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย และขยายฐานในระดับภูมิภาค Securonix, Inc. ประกาศการขยายความร่วมมือกับ BMSP โดยเน้นย้ำถึงเส้นทางการเติบโต และการเปลี่ยนผ่านที่ช่วยให้ BMSP ขยายธุรกิจบริการด้านความปลอดภัยที่บริหารจัดการ Managed Security Services ในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มมากขึ้น จากการร่วมมือและการปรับใช้งานมากว่าหนึ่งปี BMSP ทุ่มงบฯ ลงทุนมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 70,000,000 บาท ในช่วง 3 อีกปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ Security Operations Center (SOC) ที่ทันสมัย การขับเคลื่อนด้วย Securonix ตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้ BMSP เติบโตในการรับข้อมูล 235.41% โดยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงสุดถึง 284.90% โดยใช้แพลตฟอร์ม Securonix เพื่อสร้างโมเดลการดำเนินงาน MSSP แบบ Multi-tenant ที่รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และ SMB ในหลากหลายธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ภาคการผลิต, ภาคการธนาคาร การเงิน และการประกันภัย (BFSI), ภาคสาธารณสุข ตลอดจนภาคเทคโนโลยี
ท่ามกลางสถานการณ์ที่องค์กรในประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด การเร่งนำระบบคลาวด์มาใช้งาน และการขาดแคลนบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ BMSP ได้นำเทคโนโลยีของ Securonix มายกระดับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย (SOC) ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ความร่วมมือ ครั้งนี้ช่วยให้ BMSP สามารถเริ่มให้บริการลูกค้าใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และส่งมอบผลลัพธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่วัดผลได้ในระดับที่รองรับการขยายตัวในอนาคต
ก่อนร่วมมือกับ Securonix ทาง BMSP ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกับผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบบริหารจัดการ (Managed Security Service Provider: MSSP) หลายราย นั่นคือ เราจะขยายธุรกิจโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนในการดำเนินงานตามไปด้วยได้อย่างไร BMSP จึงได้นำแพลตฟอร์มคลาวด์แบบ Cloud-native และ Multi-tenant ของ Securonix มาใช้ เพื่อรวมศูนย์การตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมของลูกค้าหลายองค์กรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ส่งผลให้ BMSP สามารถยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างมาตรฐานการดำเนินงาน และขยายบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ มีมาตรฐานที่สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น
หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คือโมเดลการดำเนินงานที่สร้างขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง Securonix มอบขีดความสามารถด้านข่าวกรอง (Intelligence) การวิเคราะห์ ระบบอัตโนมัติ และเวิร์กโฟล์ว ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นแกนหลักของบริการ SOC และ MDR ของ BMSP ช่วยลดปริมาณการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น เร่งการตรวจสอบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของนักวิเคราะห์และส่งมอบการมองเห็นการดำเนินงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยโมเดลการดำเนินงานที่ปรับขนาดได้นี้ BMSP ได้ขยายการปรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต BFSI สาธารณสุข และเทคโนโลยี เราเปิดให้บริการทั้งองค์กรขนาดใหญ่และ SMB ด้วยบริการที่บริหารจัดการออกแบบมาเพื่อความสามารถในการขยายตัว ความแม่นยำ และการส่งมอบในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ ผลลัพธ์คือโมเดลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า และกลไกการเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับ BMSP เองด้วย
นายอาเจย์ บิยานี (Mr. Ajay Biyani) รองประธานอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) จาก Securonix กล่าวว่า “เมื่อลูกค้าเผชิญกับแรงกดดันด้านขนาด บุคลากร และต้นทุนด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการ MSSP จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น โดยไม่กระทบต่อข้อมูลเชิงลึกในการตรวจจับ Securonix ช่วยให้ผู้ให้บริการรวมศูนย์ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย ช่วยให้การเริ่มให้บริการลูกค้าทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักวิเคราะห์ และส่งมอบผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้าน นายคริส นาวานี (Mr. Kris Nawani) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ จาก BMSP เผยด้วยว่า “BMSP มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และประสบการณ์ด้านบริการความปลอดภัยที่บริหารจัดการเพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ปรับปรุงการดำเนินงาน SOC ให้ทันสมัย เราช่วยลูกค้าเสริมสร้างความยืดหยุ่น สามารถขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวกรอง เราภูมิใจในความก้าวหน้าร่วมกับ Securonix ตลอดปีที่ผ่านมา ความร่วมมือกันครั้งนี้ ช่วยให้เราส่งมอบบริการ SOC ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและในระดับที่ใหญ่ขึ้น พร้อมมอบการมองเห็น ความรวดเร็ว และการสนับสนุนที่ลูกค้าต้องการเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ”
นอกจากนี้ Securonix และ BMSP ยังวางแผนที่จะขยายตลาดร่วมกัน ในส่วนของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร ขยายบริการความปลอดภัยที่บริหารจัดการ และดำเนินการสร้างโมเดล MSSP ระดับภูมิภาคที่ช่วยให้องค์กรอื่น ๆ เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ผ่านการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ดังกล่าวร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วย