สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจัดงานใหญ่ Heart & Hand Life Skills Center เพื่อสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นำโดย นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว เปิดงาน Heart & Hand : Life Skills Center พื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งปันแรงใจ ฝึกทักษะชีวิต ผู้บกพร่องทางจิต และประชุมสามัญครั้งที่ 23 ประจำปี 2568 โดยมี ท่านกันตพงศ์ รังษีสว่าง (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานเปิดงาน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 -22 กรกฎาคม ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ท่านกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงานนั้นทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใความรู้ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการออกสู่สังคมได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร รวมถึงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันแรงใจระหว่างผู้ป่วย ครอบครั้ว และชุมชน รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพื่อลดการตีตราในสังคม รวมทั้งได้แผนการขับเคลื่อนงานของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ของเครือข่ายภาค-เขต และชมรมตะวันทอแสงปี 2570”
นางสาวธนพร แสงศิรประภา (องค์กรของคนพิการ
โดยคนพิการ และเพื่อคนพิการ) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า “การงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน การฝึกฝนให้ผู้บกพร่องทางจิตสามารถดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อลดภาระของผู้ดูแล มีความพร้อมในการออกสู่สังคมได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการพัฒนาทักษะทางสังคม และการสื่อสาร การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ และเพื่อการเผยแพร่ศักยภาพ สร้างโอกาสทางอาชีพ โดยผ่านการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนพิการ ผู้ดูแลและองค์กรเครือข่าย นำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป”
นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนผู้บกพร่องทางจิต ให้ได้ใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีชมรมเครือข่ายทั่วประเทศจำนวน 114 ชมรม ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านจิตเวชอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกรายบุคคลทั้งหมด 8,423 คน เป็นสมาชิกสามัญจำนวน 5,970 คน แบ่งเป็นคนพิการทางจิต 4,282 คน ผู้ดูแล 1,686 คน สมาชิกวิสามัญ 2,453 คน
กิจกรรมภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย นิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต และหน่วยงาน สมาคมฯ จำนวนมาก และกิจกรรมบนเวที อาทิ การบรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น “ผู้บกพร่องทางจิตสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานได้จริงหรือเปล่า”, “การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชในสังคมควรทำอย่างไร” และการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของครอบครัว : ยาใจเข็มแรกและการฟื้นฟูที่ยั่งยืน”, “ผู้บกพร่องทางจิต ป่วยแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หรือเปล่า” , “การมองข้ามความบกพร่องและเน้นที่ทักษะการทำงานจริงของคนพิการ”
ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแบ่งกลุ่ม เพื่อ “ทำแผนการขับเคลื่อนงานด้านจิตเวชของเครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิตสมาคม เพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยประจำปี 2569” โดยเครือข่าย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรมตะวันทอแสง ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อการดูแล และพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางจิตอย่างยั่งยืน
สำหรับเครือข่าย หรือผู้สนใจ สามารถติดตาม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตได้ที่ Fanpage Facebook : สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ( https://www.facebook.com/amidmh.th )