แฉขบวนการต้มตุ๋นหน้าวัง! แก๊งตุ๊กตุ๊กลวงต่างชาติ 'วังปิด' ต้อนไปช้อปปิ้ง พลเมืองดีโอดอยากช่วยแต่กลัวโดนกระทืบ

สะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยอีกระลอก หลังโลกออนไลน์แห่แชร์โพสต์แฉพฤติกรรมขบวนการมิจฉาชีพและกลุ่มผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊ก บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังและมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ดักสกัดให้ข้อมูลเท็จแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า 'วังปิด' เพื่อฉวยโอกาสลวงไปใช้บริการแหล่งช้อปปิ้งในเครือข่าย ขณะที่พลเมืองดีผู้เห็นเหตุการณ์จำต้องนิ่งเฉย หวั่นถูกทำร้ายร่างกายหากเข้าไปแทรกแซง สะท้อนความหละหลวมของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความเผยพฤติการณ์ภัยคุกคามด้านการท่องเที่ยวบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและมหาวิทยาลัยศิลปากร พบกลุ่มมิจฉาชีพทำงานเป็นขบวนการร่วมกับผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊ก ดักสกัดและให้ข้อมูลเท็จแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าสถานที่ถูกปิดหรือเลื่อนเวลาเปิด เพื่อฉวยโอกาสชักจูงให้ไปใช้บริการรถโดยสารและแหล่งช้อปปิ้งในเครือข่ายของตน ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสูญเสียต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับประเทศอย่างร้ายแรงแล้ว ยังสะท้อนถึงจุดอ่อนด้านการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้ประชาชนผู้พบเห็นเหตุการณ์ไม่กล้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือแทรกแซง เนื่องจากตระหนักถึงความเสี่ยงและเกรงกลัวอันตรายต่อสวัสดิภาพส่วนบุคคลจากการถูกทำร้ายร่างกาย ส่งผลให้วงจรการหลอกลวงนี้ยังคงลอยนวลอยู่ได้อย่างเปิดเผย ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"รอบๆพระราชวัง โดยเฉพาะป้ายรถเมล์ตรงหัวมุมม.ศิลปากร จะเห็นมีคนที่ไม่ใช่ไกด์ แต่พูดภาษาอังกฤษได้ เปลี่ยนกันมายืนคอยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวพระราชวัง นักท่องเที่ยวหลายคนโชคร้าย มาเสียเที่ยว ไม่ได้เข้าไปชมพระราชวัง เพราะถูกหลอกว่า วันนี้วังปิดมีพิธีนั่นนี่บ้าง หรือไม่ก็ วันนี้วังเปิดบ่าย เพื่อไม่ให้เสียเวลารอนาน จะเสนอให้นักท่องเที่ยวนั่งรถตุ๊กๆไปที่อื่นซะก่อน เช่น ไปชอปปิ้ง เป็นต้น
รถตุ๊กๆก็จอดรออยู่แถวนั้นหลายคัน เวลาเดินผ่าน ได้ยินเขาโกหกนักท่องเที่ยวอย่างนี้ ก็ได้แต่สงสาร แต่ไม่รู้จะทำยังไง จะเดินเข้าไปบอกนักท่องเที่ยวว่า ชายคนนี้โกหก วังไม่ได้ปิด หรือจะให้บอกชายคนนั้นว่า อย่าทำอย่างนี้เลย มันไม่ดี มันเป็นการทำลายการท่องเที่ยวของประเทศเรา ผมก็ไม่กล้า เพราะถ้าถูกกระทืบมามันไม่คุ้ม"