ดราม่าลุกลาม! เพจดังออกโรงป้อง 'พยาบาล' หลังโซเชียลสับเละระบบคัดกรอง เคสหมอเมินตรวจคลื่นหัวใจจนคนไข้ดับ

เมื่อกระแสสังคมออนไลน์เริ่มเบนเข็มตั้งคำถามถึง 'มาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วยด่านหน้า' จนลุกลามเป็นการวิพากษ์วิจารณ์วิชาชีพพยาบาล ล่าสุดเพจให้ความรู้ด้านสุขภาพชื่อดัง 'Armorica' ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้เพื่อปกป้องบุคลากรหน้างาน ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของระบบโครงสร้างสถานพยาบาลที่ไม่เอื้ออำนวย พร้อมวิจารณ์พฤติกรรมการด่วนตัดสินและวัฒนธรรมการโยนความผิดในสังคมไทย
จากกรณีข่าวสลดที่สร้างความสะเทือนใจและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ เมื่อข้าราชการครูสาวโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามีที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น โดยระบุว่าก่อนเสียชีวิต ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกร้าวลงนิ้วมือซ้ายและเหงื่อออกมาก แต่แพทย์ผู้ทำการรักษากลับปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) โดยวินิจฉัยว่าเป็นเพียงอาการวิตกกังวล และใช้ถ้อยคำรุนแรงตำหนิภรรยาก่อนไล่ให้กลับบ้าน จนนำมาสู่ความสูญเสียดังกล่าว ซึ่งต่อมา เพจ "ประชาสัมพันธ์งาน โรงพยาบาลซานคามิลโลบ้านโป่ง" ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมมีคำสั่งไล่ออกแพทย์ผู้ก่อเหตุแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ก.ค. สถานการณ์ดราม่าได้ขยายวงกว้างขึ้นไปสู่อีกหนึ่งประเด็น เมื่อเพจเฟซบุ๊กให้ความรู้ด้านสุขภาพชื่อดังอย่าง "Armorica" ได้ออกมาเปิดเผยภาพความคิดเห็นจากโซเชียลมีเดียบางส่วน ที่เริ่มเบนเข็มการวิพากษ์วิจารณ์จากตัวแพทย์ผู้รักษา ไปสู่การตั้งคำถามถึง "ระบบการคัดกรองผู้ป่วยและมาตรฐานการปฏิบัติงานของพยาบาล" โดยมองว่าพยาบาลด่านหน้าควรมีส่วนรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงเร่งด่วนของอาการผู้ป่วยด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ทางเพจ "Armorica" ได้ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องวิชาชีพพยาบาล โดยชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดเชิงระบบในการปฏิบัติงาน พร้อมวิจารณ์วัฒนธรรมการกล่าวโทษในสังคมไทยอย่างดุเดือด โดยระบุข้อความว่า
"ตามข่าวคนไข้เสียชีวิตรายนั้น อ่านข่าวอยู่ดีๆ จู่ๆ พยาบาลก็กลายเป็นคนผิดซะงั้น? ต้องผิดให้ได้เลยดิ บางทีเราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับคนไข้เลย และระบบก็ไม่ได้เอื้อให้เราทำ ดีไม่ดีอาจเสียเงินไม่รู้ตัว แล้ววัฒนธรรมการเบลมการหาคนผิดของไทยนี่ที่หนึ่งเลย"
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้เปิดพื้นที่เชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานจริง ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของระบบโครงสร้างการทำงานในโรงพยาบาล ว่าเหตุใดบุคลากรพยาบาลจึงถูกดึงเข้าไปรับแรงกระแทกจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้ามาร่วมถกเถียงถึงมาตรฐานระบบสาธารณสุขไทยเป็นจำนวนมาก