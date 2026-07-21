อุทาหรณ์สลด! หนูน้อยเสียชีวิตจาก 'มือเท้าปาก' ที่เกาหลีใต้ เพจดังเผยสาเหตุไร้วัคซีน ย้ำเด็กไทยควรฉีด

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความตื่นตัวให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างกว้างขวาง หลังเกิดกรณีอุทาหรณ์สุดเศร้าเมื่อเด็กเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคมือเท้าปากในประเทศเกาหลีใต้ ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก 'Drama-addict' ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ว่า ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังไม่มีการอนุมัติใช้วัคซีนดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลด้านความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข พร้อมเน้นย้ำให้บิดามารดาในประเทศไทยเร่งนำบุตรหลานช่วงวัย 6 เดือนถึง 6 ปี เข้ารับวัคซีนชนิด EV71 ซึ่งมีให้บริการแพร่หลายในสถานพยาบาลไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอันตรายถึงชีวิต
จากกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดเศร้าหลังต้องสูญเสียลูกจากโรคมือ เท้า ปาก ในปรเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ มีชาวเน็ตออกมาให้ข้อมูลว่าปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้ยังไม่มีการอนุมัติหรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากมาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ทำให้เด็กในเกาหลีใต้ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนนี้ได้
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ทางเพจดังอย่าง "Drama-addict" ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติใช้วัคซีนเนื่องจากสายพันธุ์ที่ระบาดหลักในพื้นที่ ไม่ตรงกับวัคซีนที่มีการผลิตออกมา (EV71) ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้มองว่ายังไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยมีวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ครอบคลุมเชื้อ Enterovirus 71 (EV71) ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิต เช่น สมองหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยให้บริการแล้วในสถานพยาบาลทั่วไป จึงเป็นข้อแนะนำทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับบิดามารดาในไทยที่ควรพาบุตรหลานช่วงวัย 6 เดือนถึง 6 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้ครบ 2 เข็ม เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดโอกาสการสูญเสียจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"มีคุณแม่หลายท่าน แชร์เรื่องของน้องเขาลงในกลุ่ม รวมพลคนเห่อลูก เป็นเรื่องของคุณแม่ท่านนึงโพสเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ เมื่อลูกของเขาป่วยเป็นโรคมือเท้าปากขณะอยู่ที่เกาหลี และเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนน้องเขาเสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องเขาด้วยนะครับ แต่ที่น่าตกใจและหลายๆคนน่าจะเพิ่งรู้กันก็คือ ที่เกาหลีใต้ ไม่มีวัคซีนป้องกันมือเท้าปากให้เด็กฉีด โคตรน่าตกใจเลย (ส่วนบ้านเรามีนะครับ)
สาเหตุเกิดจาก เกาหลีใต้ ยังไม่อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนตัวนี้ในเชิงพาณิชย์ หรือนำเข้าวัคซีนตัวนี้จากต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ ถึงแม้ว่าเด็กในเกาหลีใต้จะติดเชื้อตัวนี้มากขึ้นทุกปี แต่ก็ยังไม่มีวัคซีนให้ฉีด โรคมือเท้าปาก เกิดจากไวรัสคอกแซคกีเอและ Enterovirus EV71ซึ่ง อาการของโรคนี้คือ จะทำให้เด็กมีไข้ มีผื่นแดง ตุ่มน้ำใส ตาม มือ เท้า ปาก และมีตุ่มขึ้นในคอในปาก จะทำให้เด็กเจ็บคอมากจนกินอะไรไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยอยากกินข้าวกินนม
ถ้าเด็กซึมเพลีย ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที ส่วนมากโรคนี้จะรักษาตามอาการ สามารถให้เด็กกินไอติมได้ จะทำให้อาการเจ็บคอลดลง เด็กจะได้กินข้าวได้ แต่ในบางเคสอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ติดเชื้อขึ้นสมอง เป็นสมองอักเสบ หรือติดเชื้อที่หัวใจ เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งพวกนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ ถ้าเด็กซึมลง หรือบ่นแน่นหน้าอก หรือปวดหัว ต้องรีบพาพบแพทย์ทันที พวกนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ไม่ได้พบกันบ่อยๆ แต่ต้องระวังไว้ให้ดี
โดยถ้าเด็กเล็กอายุน้อยกว่าสามขวบ เกิดติดเชื้อแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นมา เช่น สมองอักเสบ เด็กจะมีโอกาสพิการหรือเสียชีวิตได้สูง ตามสถิติโอกาสที่เด็กจะกลายเป็นสมองอักเสบหลังติดเชื้อตัวนี้ อยู่ที่ 1 ในร้อย ซึ่ง เป็นตัวเลขที่ ไม่ใช่น้อยๆเลย ถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าพ่อแม่สามารถพาลูกๆไปฉีดวัคซีนได้ ก็ควรฉีด ปัจจุบันในประเทศไทย มีวัคซีนมือเท้าปากให้ฉีดแล้ว มีให้ฉีดทั่วไปตาม รพ หรือ คลินิกเด็ก ต่างๆ วัคซีนที่มีให้ฉีดจะเป็นวัคซีน สำหรับป้องกันการติดเชื้อ Enterovirus 71 ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อตาย ประสิทธิภาพดี ปลอดภัย แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 6 ปี ฉีด 2 โดส ห่างกัน 1 เดือน หลังฉีดจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ และป้องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ 100% ซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกาหลีใต้ยังไม่มีวัคซีนมือเท้าปากใช้ เพราะไวรัสที่ก่อโรคนี้ที่ระบาดในบ้านเขา คือ Coxsackievirus (เช่น สายพันธุ์ A16, A6) ไม่ใช่ EV71 ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้เขาเลยมองว่า เอาวัคซีนตัวนี้เข้ามาก็ยังไม่คุ้มเท่าไหร่ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทำให้ยังไม่มีการอนุมัติใช้วัคซีนในเกาหลีใต้ซักที แต่ที่บ้านเรา ใครสนใจอยากพาลูกๆไปฉีดวัคซีนตัวนี้สามารถไปปรึกษาที่กุมารแพทย์ที่ รพ หรือคลินิคใกล้บ้านได้เลยครับ"