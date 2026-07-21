พร้อมสปีด จับมือ โจวี่ เปิดบริการคุ้มครองพัสดุ รับตลาดขนส่งโต คุ้มครองสูงสุด 5 แสนบาท พร้อมพัฒนากล่องผลไม้ อุ่นใจ ไม่เสี่ยง

จากการเติบโตของตลาด E-Commerce และธุรกิจออนไลน์ในไทย ส่งผลให้บริการขนส่งพัสดุกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ร้านค้าออนไลน์ และผู้ค้ารายย่อย ที่ต้องพึ่งพาการจัดส่งสินค้า ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ ขณะที่การแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องความรวดเร็วหรือค่าขนส่งอีกต่อไป แต่ขยายไปสู่การบริหารความเสี่ยงและการสร้างความเชื่อมั่นตลอดกระบวนการจัดส่ง สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญมากขึ้น คือ ความเสียหาย และ สูญหาย ของพัสดุ ซึ่งอาจกระทบกับต้นทุนที่คาดไม่ถึง และอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวด้วย
บริษัท พร้อม สปีด คอมเมิร์ซ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการร้านสะดวกส่งและจุดบริการ Drop Off ในเครือบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) จับมือกับ บริษัท โจวี่ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีประกันภัย ที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ในเครือ Jaymart Group และ Igloo อินชัวร์เทคชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว บริการคุ้มครองพัสดุ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ใช้บริการ ภายใต้แนวคิด จ่ายเพิ่มนิด คุ้มครองจริง เคลมได้จริง ที่พร้อมสปีดใกล้บ้าน
นายชยภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พร้อม สปีด คอมเมิร์ซ จำกัด เปิดเผยว่า “ไอเดียนี้ เริ่มมาจากแนวคิดที่ว่า หน้าที่ของเราไม่ได้จบเพียงแค่การเป็นจุดรับส่งพัสดุเท่านั้น แต่เราต้องการเป็นศูนย์กลางการให้บริการขั้นพื้นฐานของชุมชน ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และได้รับบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันมากที่สุด บริการคุ้มครองพัสดุ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายระหว่างการจัดส่ง เพิ่มความอุ่นใจให้กับทั้งผู้ส่งและผู้รับ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเป้าหมายของเรา คือการพัฒนาเครือข่ายสาขาให้เป็นศูนย์รวมบริการของชุมชน ที่ครบทั้งเรื่องการส่งพัสดุ การชำระเงิน การฝาก-ถอนเงิน การซื้อประกันภัย และบริการทางการเงินอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยในทุกพื้นที่
ปัจจุบัน เรามีเครือข่ายสาขา Shipsmile Service. Payspost Service, Paypoint Service, Point Express, The Letter Post Service, Plus Express, Speedy รวมกันมากกว่า 25,000 สาขาทั่วประเทศ เป็นจุดบริการชุมชนที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย บริการรับฝากและส่งพัสดุ บริการเติม จ่าย ฝาก ถอน บริการเช็คเบี้ยประกันและต่ออายุพ.ร.บ. ประกันภัย ตลอดจนบริการคุ้มครองพัสดุ ที่เราเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองพัสดุเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ 8 บาท/กล่อง สำหรับพัสดุมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท และสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 500,000 บาทเลยทีเดียว โดยครอบคลุมความเสียหายหรือการสูญหายของพัสดุตามเงื่อนไขที่กำหนด
พร้อมสปีด กับบริการความคุ้มครองพัสดุ จ่ายนิดเดียว เคลมได้จริงและอีกหนึ่งบริการ ที่เราตั้งใจเปิดตัวออกมาพร้อมกัน เพื่อต้อนรับฤดูกาลผลไม้ไทยที่ทยอยออกมาเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือ กล่องผลไม้พร้อมสปีด คุ้มครองสูงสุด 2,000 บาท ซึ่งเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลไม้โดยเฉพาะ เป็นกล่องผลไม้ที่ได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างกล่องหนา 5 ชั้น, บุฉนวนกันกระแทก , รูระบายอากาศ 2 รูต่อด้าน, หูจับแข็งแรง สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย, รองรับผลไม้ทุกประเภท เรายินดีมอบความคุ้มครองผลไม้สูงสุด 2,000 บาท/กล่อง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับบริการขนส่งผลไม้ของ KEX Fruit, Post SABUY Fruit และ Flash Fruit ได้อย่างครอบคลุมด้วย”
กล่องผลไม้ การันตีสดใหม่ คุ้มครองจริง เคลมได้จริง สูงสุด 2,000 บาท
นอกจากนี้ นายชยภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ยังได้เผยถึงโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้สาขาในเครือ มีโอกาสเติบโตร่วมกันได้ และยังทิ้งท้ายในเรื่องความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการ เกษตรกรสำหรับบริการของพร้อมสปีดด้วยว่า
“เราต้องการให้พันธมิตรของเรา รู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วม เราจึงเปิดโอกาสให้สาขาในเครือได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการนำเสนอบริการคุ้มครองพัสดุนี้ ให้แก่ลูกค้า ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านแฟรนไชส์ในเครือ และสร้างแรงจูงใจให้สาขาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเราเป็นเจ้าแรก ที่นำโมเดลนี้มาใช้ในตลาดและสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการผลไม้ และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ การส่งผลไม้ ถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการขนส่ง หากเกิดความเสียหาย ผลไม้ช้ำ เน่าเสีย หรือสูญหาย ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และความเชื่อมั่นของลูกค้า การเลือกใช้กล่องผลไม้พร้อมสปีด ที่มาพร้อมความคุ้มครอง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ส่งและผู้รับ ที่สำคัญ ราคาจำหน่ายกล่องผลไม้พร้อมสปีดอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกล่องผลไม้ทั่วไปในท้องตลาด แต่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ช่วยสร้างความอุ่นใจได้มากกว่า”